U Srbiji sutra pravi letnji dan! Evo kada dolazi novo pogoršanje i padavine

Pravi prolećni dan u Srbiji. Preovladava sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Trenutne temperature kreću se od 20 do 25 stepeni, u Beogradu je 23. Zlatibor u Sjenica mere 16, Kopaonik 10 stepeni.

I drugi dan vikenda doneće Srbiji sunčano i još toplije vreme.

Ipak, jutro će i dalje biti hladno, na jugu i uz slab prizemni mraz.

Maksimalna temperatura biće do 25-26 stepeni i najtoplije će biti u južnim i centalnim predelima, a nešto ugodnije na severu, u Vojvodini do 22 stepena.

Rano ujutro vetar će biti slab, jugozapadni, koji će vrlo brzo već tokom jutra prvo u Vojvodini, potom i u ostalim predelima Srbije biti u skretanju na severozapadni i biće u pojačanju.

Severozapadni vetar tokom dana biće vrlo jak, uz udare i preko 50 km/h, dok se na istoku Srbije očekuju olujni udari i do 70 km/h. Vreme će i dalje ostati uglavnom vedro.

Već od ponedeljka pad temperature vazduha, a jače zahlađenje očekuje se prema kraju sedmice.

Što se tiče padavina, jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom očekuju se u centralnim i zapadnim delovima Srbije u utorak pred kraj dana i uveče, dok se u sredu padavine očekuju uglavnom na jugu zemlje, a u četvrtak u brdsko-planinskim predelima.

Autor: D.Bošković