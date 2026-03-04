SPREMITE SE ZA KIŠU I GRMLJAVINU! Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru, evo i kada

Toplo veče u Srbiji. Trenutne temperature kreću se od 8 do 14 stepeni, u Beogradu je 13, a najhladniji je Kopaonik sa 3 stepena.

Naše područje pod uticajem je tople vazdušne mase sa zapada i jugozapada Evrope.

U ovom času došlo je do naoblačenja, a to će biti i uvod u jaču promenu vremena koja se očekuje tokom noći.

Već tokom noći kiša će početi da pada na zapadu i jugozapadu Srbije i ova padavinska zona prema jutru širiće se preko centralne Srbije dalje ka istoku, jugoistoku i jugu.

U ovim predelima očekuju se i pljuskovi, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom.

Iako se glavnina padavina očekuje u ovim delovima, naročito u zapadnim i jugoistočnim delovima Srbije, kiša se očekuje ponegde i u Vojvodini.

Očekuje se da padne od 5 do 10 litara kiše po kvadratnom metru, na jugoistoku zemlje i do 20 litara.

Na višim planinama jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije iznad 1500 metara nadmorske visine ujutro se očekuje sneg.

Na širem području Beograda biće suvo, ali biće i uslova za slabu kišu tokom jutra.

U ovom času nad našim područjem preovladavaju južna visinska strujanja, pa višim slojevima atmosfere stižu čestice pustinjskog peska iz Sahare.

S obzirom na zamućenost atmosfere, padavine koje se očekuje ove noći, biće prljave.

Već sutra duvaće severozapadni vetar, koji će pročisiti vazduh od peska.

Minimaln a temperatura u četvrtak ujutro biće od 3 do 9 stepeni, maksimalna dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na severu Srbije.

U Beogradu nakon jutarnjih 9, tokom dana 17 stepeni.

Dakle, ostaće toplo i ne očekuje se zahlađenje.

Od petka stabilno i suvo i sunčano i takvo vreme zadržaće se tokom vikenda i početkom sledeće sedmice.

Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 15 stepeni, a ujutro se ponegde očekuju magla i slab mraz.

Od nedelje jugoistočni vetar u pojačanju.

Iako se noćas i sutra očekuje prolazna promena vremena, Srbiju ni narednih 10 dana ne očekuje značajnije zahlađenje sa padavinama, naročito ne ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Autor: Iva Besarabić