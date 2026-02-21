ZIMA KONAČNO POPUŠTA: Od OVOG datuma vreme nalik PROLEĆNOM - Očekuje se i do 20 stepeni

Srbiju je zahvatilo novo naoblačenje, a ponegde pada i slab sneg. Trenutne temperature kreću se od -1 do 3, u Beogradu 2 stepena.

U Srbiji danas oblačno i hladno, ponegde sa susnežicom i slabim snegom.

Maksimalna temperatura biće od 1 do 5 stepeni.

U nedelju toplije. Biće promenljivo oblačno, ponegde i slaba kiša.

Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni.

U ponedeljak osetno toplije. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18, u Beogradu do 16 stepeni.

Biće umereno do pretežno oblačno, krajem dana i tokom večeri na severu i severoistoku sa kišom.

U utorak malo svežije, uz prolazno naoblačenje sa slabom kišom.

Potom će ojačati snažan anticklon sa jugozapada Evrope, uz priliv vrlo tople vazdušne mase.

Pod uticajem visokog vazdušnog pritiska od srede biće vedro i veoma toplo vreme, uz vreme nalik prolećnom.

Anticiklon će sprečavati prodor ciklona i padavina sa Atlantika i sprečiti prodor hladne vazdušne mase sa severoistoka.

Maksimalna temperatura biće iznad 15 stepeni, tokom pojedinih dana i do 20 stepeni.

Dakle, proleće nam se već smeši na samom kraju februara. Ipak, zimu i te kako ne treba još uvek otpisati, s obzirom da mart nekada zna da pokaže pravo zimsko lice.



Autor: Iva Besarabić