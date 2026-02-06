SPREMITE SE ZA DRASTIČNO POGORŠANJE VREMENA: U jednom delu Srbije već PLJUŠTI, a temperature i do 15 stepeni

Veći deo Srbije ovog poslepodneva sa zapada i jugozapada zahvatilo je naoblačenje sa kišom, dok na višim planinama pada sneg.

Ono što je interesantno je da je u većem delu Vojvodine i dalje vedro, pa je tako u Kikindi najtoplije sa 15 stepeni, dok je na jugu i na zapadu temperatura od 8 do 10 stepeni.

Beograd meri 12, Sjenica i Zaječar 5, Zlatibor i Negotin 4, a Kopaonik 0 stepeni.

Do kraja dana kiša u većem delu zemlje, sneg na višim planinama.

Za vikend svežije, u subotu sa kišom, a sneg će biti rezervisan za planinske predele.

Autor: S.M.