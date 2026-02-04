AKTUELNO

SPREMITE SE! Olujna noć je pred nama: U jednom delu zemlje VEJE sneg, u drugom LEDENA KIŠA

Ove večeri kiša pada na severu Srbije i u Beogradu. Kišovito je i na jugu Srbije, a na planinama veje sneg. Na istoku Srbije pada ledena kiša.

Sve više jača jugoistočni vetar nad Srbijom, a na jugu Banata udari već dostižu olujni intenzitet, preko 90 km/h. Naše područje nalazi se pod uticajem snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, koji se premešta ka severnom Jadranu, dok je nad istokom Evrope prisutan visok vazdušni pritisak.

Upravo velika razlika u pritisku između ova dva sistema uslovljava veoma vetrovito vreme.

Kako se centar ciklona bude približavao Jadranu, tako će i košava dodatno jačati. Najjači udari očekuju se noćas i u četvrtak ujutro.

Širom Srbije duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, dok se u košavskom području očekuju olujni udari do 80 km/h, a na jugu Banata i orkanski udari do 120 km/h.

Najvetrovitije u južnom Banatu biće u Vršcu, dok će vrlo vetrovito biti i u Pomoravlju, Podunavlju, Braničevskom okrugu, širom Vojvodine, kao i u Beogradu. U glavnom gradu jugoistočni vetar imaće olujne udare do 70 km/h.

Jak jugoistočni vetar duva i na planinama, a olujni udari zabeleženi su i na Kopaoniku, kao i na planinama istočne Srbije.

Zbog izraženo vetrovitog vremena preporučuje se povećan oprez, kao i redovno praćenje upozorenja i najava nadležnih i državnih službi.

U većem delu Srbije došlo je do značajnog otopljenja, pa su temperature ovog poslepodneva dostigle 13 do 14 stepeni, a ove večeri su i do 10 stepeni na zapadu Srbije. Košava je zbog toga toplijeg karaktera, ali je subjektivni osećaj zbog jakog vetra ipak hladniji.

Izuzetak je istočna Srbija, gde u Negotinu i Zaječaru temperature iznose oko -1°C. Na planinama istočne Srbije duva ledena košava, a na Crnom vrhu, pri temperaturi od -7°C, subjektivni osećaj iznosi i do -15 stepeni.

U subotu se očekuje prestanak košave i okretanje vetra na severozapadni pravac, dok se njen povratak prognozira početkom naredne sedmice.

Srbija će i narednih dana biti pod uticajem ciklona sa Mediterana i Jadrana, uz česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima. Očekuje se izraženo južno strujanje, uz maksimalne temperature iznad 10 stepeni, lokalno i do 15°C, dok će na zapadu Srbije, usled fenskog efekta, temperature dostići i prolećnih 16 do 17 stepeni.

