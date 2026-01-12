RHMZ objavio najnoviju prognozu: Spremite se za ledenu kišu, poledica će okovati ove delove Srbije

U Srbiji je danas veoma hladno, uz temperature do -4 stepena, dok se tokom večeri i noći ka utorku očekuje novo naoblačenje, slab sneg i poledica, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Srbiju danas očekuje hladno vreme uz pretežno sunčane periode, ali se tokom večeri i noći ka utorku prognozira novo naoblačenje, kao i pojava slabog snega i poledice, naročito na severu i zapadu zemlje.

Najviša dnevna temperatura danas će se kretati od -4 do +3 stepena, dok će se u narednim danima zadržati jutarnji mrazevi, uz postepeno otopljenje i najavu košave od petka.

Danas hladno, sunčano, uveče promena vremena

U većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i hladno. Tokom prepodneva i sredinom dana na jugu i jugoistoku očekuje se umereno oblačno vreme, ali će se i u tim krajevima postepeno razvedravati.

Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadnog i severozapadnog pravca, dok će u popodnevnim i večernjim satima oslabiti i okrenuti na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od -4 do +3 stepena Celzijusa.

Noćas sneg i moguća poledica

U večernjim satima sledi postepeno naoblačenje sa severa i zapada, koje će tokom noći ka utorku i u ranim jutarnjim satima usloviti pojavu slabog snega, a ponegde i slabe kiše.

U jutarnjim satima postoji mogućnost da se kiša ledi na tlu, što može dovesti do stvaranja poledice, posebno na severu i zapadu zemlje.

Prognoza za Beograd

Na području Beograda danas će biti pretežno sunčano, ali hladno. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 0 do 2 stepena. Tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, uz mogućnost slabih padavina u ranim jutarnjim satima u utorak.

Sutra ujutru jak mraz i poledica, tokom dana malo toplijeU utorak ujutru očekuje se slab do umeren, a ponegde i jak mraz. Tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i nešto toplije.

Na severu i istoku Srbije mestimično se očekuje slab sneg, dok je ponegde moguća i slaba kiša, koja se u jutarnjim satima može lediti na tlu.

Od srede otopljenje, od petka košava

Od srede se očekuje postepeni porast jutarnjih i dnevnih temperatura, dok će slab jutarnji mraz ostati samo lokalna pojava. Tokom dana vreme će uglavnom biti suvo i stabilno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Prema najavi RHMZ-a, od petka, 16. januara, počeće da duva košava.

Stanje na rekama: led na Dunavu, porast Južne Morave

Na Dunavu, od Bezdanа do Slankamena, vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Na delu toka Dunava od Bezdanа do Bogojeva očekuje se pojava priobalnog leda i ledohoda na 5 do 10 odsto širine rečnog korita, uz dalje intenziviranje ledenih pojava.

Na Južnoj Moravi beleži se veći porast vodostaja, sa prevazilaženjem granice redovne odbrane od poplava kod Grdelice, Leskovca i Pečenjevca, ali se u narednih 12 sati očekuje tendencija opadanja.

