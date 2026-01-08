Tokom noći veoma hladno, oprez vozačima zbog SNEGA i LEDA: Najnovije oglašavanje RHMZ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je večeras da se u toku večeri i noći očekuje veoma hladno vreme, u većem delu zemlje pretežno vedro, a samo na jugu, jugoistoku i istoku umereno do potpuno oblačno, dok je na krajnjem jugu u večernjim satima još ponegde moguć slab sneg.

Tokom noći biće suvo, uz postepeno razvedravanje.

Duvaće slab do umeren vetar, na istoku jak, zapadni i severozapadni, koji će tokom noći biti u skretanju na južni i jugoistočni pravac.

RHMZ savetuje da svi učesnici u saobraćaju budu oprezni, zbog snega i poledice.

Trenutno je najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -15 stepeni, -11 je na Crnom vrhu i u Sjenici, -10 u Požegi, za stepen niže, -9 u Ćupriji, Banatskom Karlovcu i na Zlatiboru. Najtoplije u Srbiji trenutno je u Negotinu gde je -3 stepena.

Sutra se očekuje izraženo dnevno kolebanje temperatre, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana temperatura i do 5 stepeni Celzijusa.

Ujutro će biti malo do umereno oblačno i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana malo toplije.

Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od -14 na severu i zapadu do -4, na istoku zemlje, a najviša od -1 do 4.

Za dane vikenda i u ponedeljak oblačno i hladno sa snegom, uz više padavina južnije od Save i Dunava gde se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača od oko pet centimetara u nižim predelima do oko 20 centimetara u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije.

