U VREME TEŠKE BOLESTI DOLAZIO JE OVDE: Lekovita priroda i tišina podigli su Patrijarha Pavla na noge, a jedna staza ponela je njegovo ime (FOTO)

U banji Gornja Trepča nalazi se staza zdravlja duga 6,5 kilometara koja vodi do Manastira Vujan, a prema svedočenjima meštana, patrijarh Pavle je u vreme teške bolesti boravio u ovom kraju i zahvaljujući prirodnim lekovitim uslovima navodno ozdravio i doživeo duboku starost.

U banji Gornja Trepča nalazi se jedna od najlepših staza zdravlja u ovom kraju, koja s razlogom nosi ime po blaženopočivšem Patrijarhu Pavlu. Ova staza duga je šest i po kilometara i vodi od banje do Manastira Vujan, a za njen obilazak potrebno je oko sat i 55 minuta laganog hoda. Staza patrijarha Pavla nije samo put kroz prirodu, to je tiha veza između vere, zdravlja i unutrašnjeg mira, kojom se hoda polako, ali se pamti zauvek.

Autor imena staze, meštanin Milinko Gojković, ističe da je ovo mesto jedinstveno po svom ambijentu i značaju.

- Imao sam prilike da razgovaram sa starim meštanima koji su lično poznavali patrijarha Pavla, koji je u vreme svoje teške bolesti dolazio ovde u Trepču i, zahvaljujući prirodi, vodi, hrani i celokupnom ambijentu, bolest preboleo i doživeo duboku starost. On se hranio pre svega ovom zdravom vodom i kozjim mlekom. Da, po pričanju meštana Alekse Stankovića, pio je kozje mleko i to je uticalo da ozdravi - rekao je Gojković.

Inspiracija za naziv staze, kako kaže, došla je spontano, baš na datum rođenja patrijarha Pavla.

- Da, ne znajući, to je bio 11. septembar 2016. Nedelja je bila, posle liturgije, u razgovoru sa jednim čovekom koji je napisao knjigu ‘Jovanjski krst patrijarha Pavla’, došao sam na ideju da se možda ova staza nazove po njemu. On je to prihvatio i rekao mi da je patrijarh Pavle tada rođen. I rekao mi dok smo mi pričali, on je bio sa nama. Tako da od tada ova staza nosi to ime - zaključuje Gojković.

Na kraju, uz poruku koja odzvanja kao poziv svima, dodaje:

- Obavezno dođite na ovu divnu stazu zdravlja, obasjanu suncem pravoslavlja, kraj atomske lekovite vode, u prelepo mesto odmora, uživanja i razonode, poručuje Gojković.

Autor: Jovana Nerić