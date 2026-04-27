STIŽE 'OMEGA BLOK' Ledeni vazduh prodire prema Balkanu: Malo je onih kojima će se ova promena vremena dopasti

Iako smo se poslednjih nedelja navikavali na lepše vreme, priroda priprema neprijatno iznenađenje koje se ne viđa često na kraju aprila i početkom maja.

Evropa se trenutno suočava sa retkim i prilično ekstremnim meteorološkim scenarijem - prodorom hladne arktičke vazdušne mase koja će "spustiti" temperature u istočnim i jugoistočnim delovima kontinenta, donoseći zimske uslove usred proleća.

"Omega blok" kao neprobojni zid

Glavni krivac za ovakav razvoj događaja je specifična konfiguracija atmosferskog pritiska, poznata kao Omega blok iznad Severnog Atlantika i Grenlanda.

Ovaj sistem visokog pritiska, svojim oblikom, bukvalno blokira uobičajene zapadne struje koje nam obično donose blaže vreme sa Atlantika.

Umesto prijatnih vetrova, ovaj blok sada deluje kao džinovski levak koji usisava ledeni vazduh direktno iz Arktika i šalje ga na jug, duboko u unutrašnjost Evrope.

Dok će zapadni deo kontinenta, poput Portugala, Španije i delova Francuske, ostati pod zaštitom "toplotne kupole" sa temperaturama iznad proseka, Balkan i Istočna Evropa postaće poligon za ovaj "zimski pohod".

Balkan pod pretnjom

Najveći razlog za zabrinutost u našim regionima nije samo neprijatan osećaj hladnoće koji će se stvoriti, već stvarna opasnost koju ovaj sistem donosi poljoprivrednom sektoru.

Toplotni talasi početka aprila, tokom kojih su termometri često pokazivali preko 25 °C, "prevarili" su prirodu i podstakli vegetaciju da se neobično rano probudi.

Sada, kada su voćke, orašasti plodovi i vinogradi u svojoj najosetljivijoj fazi cvetanja i zametanja plodova, dolazi snažan temperaturni šok koji bi mogao da poništi sav dosadašnji trud.

Od sredine nedelje, a sa kulminacijom oko petka i subote (1. i 2. maja), temperature na Balkanu će pasti i do 15 stepeni ispod sezonskih normi.

U vedrim i mirnim noćima, kada vetar stiša, jutarnje temperature bi mogle pasti ispod nule, u rasponu između 0 °C i -5 °C. Za poljoprivrednike, takav mraz u maju može značiti katastrofalne gubitke. Nizije i doline su posebno ugrožene, gde se težak, hladan vazduh najduže zadržava na tlu.

Od snežnih mećava u Turskoj do sunčanog vremena na zapadu

Ako pogledamo širu sliku, vreme nad Evropom biće dramatično podeljeno, stvarajući pravi meteorološki "dvoboj". Dok će Poljska, Slovačka i severozapadna Rusija već početkom nedelje osetiti sneg i jake vetrove izazvane dubokim ciklonom iznad Baltika, najdramatičnije promene očekuju Tursku.

Očekuje se da će se tamo formirati jak sistem, koji će doneti obilne, gotovo neverovatne snežne padavine za početak maja. Unutrašnjost Turske, uključujući Ankaru, mogla bi se probuditi pod belim pokrivačem od oko 30 centimetara, sa temperaturama koje će biti i do neverovatnih 18 stepeni ispod višegodišnjeg proseka. Istovremeno, rubovi Mediterana i jugozapadne Evrope ostaće u "prolećnom mehuru", ističući ogroman temperaturni kontrast koji trenutno vlada širom kontinenta.

Ovaj "arktički izlet" u maj ostaće sa nama barem do sledećeg vikenda, kada se očekuje da će Omega blok postepeno slabiti.

Iako postoji nada da će povećana oblačnost ili povremeni vetar sprečiti najgore scenarije jutarnjeg mraza, svim proizvođačima se savetuje da maksimalno iskoriste raspoložive mere zaštite useva. Što se tiče planova za Praznik rada, izgleda da će se ove godine roštilji širom Evrope paliti u jaknama, a kratke rukave zameniti slojevitom odećom, zaključuje Severe Weather Europe.

Autor: S.M.