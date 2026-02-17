Maja pokrenula istragu KO JE REKAO DA JE BILA INTIMNA SA ANĐELOM! Asmin pokušao da je odbrani, pa opet potkačio Ahmićku: Što ne pitate da li je Aneli bila sa Karićem! (VIDEO)

Ovakva odbrana se ne viđa često!

Sledeće pitanje na Igri istine Milena Kačavenda je postavila Teodori Delić.

- Kakva je situacija sad kad ste sa lisicama, kako Bebica reaguje, kakav ti je filing - pitala je Milena.

- Malopre smo imali nedeljni ručak, šalim se. Najnormalnije je, Nenadu nije lako, teško mu je, mene ne zanima, ja sam tu sa Nenadom, ne pada mi teško, osim što moramo da budemo u istim prostorijama, ne može da trenira. Još ako sedi Nenad tu pored nas, katastrofa, ali izdržaćemo ovih sedam dana - rekla je Teodora.

Ipak, haos od malopre se nastavio, pa se ponovo pokrenula tema ko je rekao da su Maja i Filip bili intimni.

- Jovanina i moja svađa je naša svađa, ali ako mi ona kaže, što je sad napada - rekla je Maja.

- Ona je rekla da Filip nije jedini u kući koji je bio sa Majom, a Maja veruje Jovani - tvrdi Kačavenda.

- Tebi najbliži ljudi pričaju to, po kući se priča - rekla je Matora.

- Bio je komentar, Dača je rekao, Janjuš je komentarisao poruke, ali je rečeno da je Bora to prvi provukao - rekla je Kačavenda.

- Što ne pitate da li je Aneli bila sa Karićem, to je mnogo bitnije - rekao je Asmin.

- Sama si potvrdila da si 90 posto slagala, a sad mene zavaljuješ - rekla je Kačavenda Jovani.

- Jovana je pala u depresiju zbog Maje i Janjuša - rekao je Dača.

Autor: R.L.