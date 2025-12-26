Ona je bila moje sunce... Asmin priznao da je ipak voleo Aneli, pa pokušao da sačuva Stanijino dostojanstvo od napada Ahmićeve: Taj snimak sa matorcem ne postoji! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o Aneli Ahmić.

- Kako reaguješ na sve što Aneli govori o Staniji, maltene je optužuje da se bavi prostuitucijom? - pitao je Darko.

- Ona je jako dobra i fina devojka. Jako je dobro vaspitana. Ona se ne bavi prostitucijom, to garantujem. Taj snimak sa matorcem za koji govori ne postoji, da postoji ja bih to otkupio. Stanija kad krene u izlazak, ja joj pošaljem momke da je čuvaju. Ja Staniji nisam bio potrčko ni fotograf. Znao sam da platim fotografa da je fotografiše. Ja sam nju zamolio u izolaciji rekao sam koga ne sme da vređa. Ona ne sme da vređa devojku koja mi je devojka. Ona nije mogla to da ispoštuje ni 24 sata. Ja ću kad legnem gledati u onaj zid i to je to. Ona za mene više nije sunce nego devojka koju doživljavam kao dvoličnu. Ona je nekad bila moje sunce dok sam je voleo. Bilo mi je žao, nekih se stvari trudna odrekla. Nazovem mamu da joj skuva, pazio sam je. JA generalno pazim devojke. Pazio sam i Staniju kao da je trudna - rekao je Asmin.

- Kako bi ti uporedio Staniju i Aneli? - pitao je Darko.

- Sličnost nemaju nikakvu. Ne mogu da uporedim Staniju i Aneli. Samo kad vidim kako Stanija poštuje mamu i brata, ne može da se uporedi sa Aneli. Staniji mogu dati sto poena, a Aneli tri ipo - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić