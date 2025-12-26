Kad smo se ljubili, tad je moglo sve: Asmin shvatio da ga Aneli ucenjuje preko Nore, ona mu ponovo natovarila da je varao Staniju (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o Aneli Ahmić.

- Zbog čega je njoj teško da napravi razliku između tvog i njenog odnosa i odnosa sa Norom? - pitao je Darko.

- One meni nisu dale da ja vidim Noru. Ja ne mogu da imam normalan odnos sa njom jer ona ima emocije prema meni. Kad smo se ljubili malo, onda sam bio najbolji bivši partner i najbolji tata. Tada je moglo sve, ona će da mi dovodi Noru... Sada kaže da mogu doći Mustafa i Mevlida. Ima mnogo žena koje ucenjuju očeve. Najbolji primer je Terza, kad ima devojku, Milica mu ne dozvoljava da vidi ćerku. Ja sam muškarac kog niko nikad neće moći da uceni! - rekao je Asmin.

- Ja nisam izgovorila da nećeš videti Noru, nego ću je dati Mustafi i Mevlidi - rekla je Aneli.

- Sve što sam pričao napolju, dokazao sam akd sam ušao ovde. Nekako mi je sve dolazilo na dlan, jedno po jedno - rekao je Asmin.

- Da li je Nora sredstvo da se Aneli približi tebi? - pitao je Darko.

- Ja sam to i pričao. Rekao sam da mi ona ne treba u Lincu, bio sam i u vezi sa Stanijom. Ja sam joj i pisao da li mogu da vidim Noru, a ona nije dala jer kaže da bi prvo

- Kad je pričao sa mnom, prvo se skine go u Majamiju, pa onda okrene na Noru. Tad nisi živeo sa njom, nego si živeo blizu nje - rekla je Aneli.

- Jedini poziv smo imali kad je zvala Nikica zvao da im pošaljem 1000 evra. Drugi poziv je sa Aneli kad je bilo to nevreme. Treći poziv je bio sa drugaricom - rekao je Asmin.

- On mi je napravio tad frku jer sam bila u muškom društvu, a on je bio u Majamiju - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić