Čula sam da je po Majamiju šetala sa nekim muškarcima: Aneli isprozivala Staniju za sva vremena, Asmin prebledeo kao krpa (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za

Od kad si ti postao Anelin psiholog, a prošle godine nisi mogao očima da je gledaš?

- Promenilo mi se mišljenje. Dajem Aneli normalne savete. Hiljadu puta sam joj rekao da joj onakvo ponašanje sa Asminom ne treba, to je ružno - rekao je Dačo.

- Ja sam to očekivao. On nakon reči koje je uputio Maji nek mi se više ne obraća nikad. Jedno priča, a drugo radi! On je meni kao Lea, iz ćoška u ćošak - rekao je Asmin.

- Ti si meni kao Snupi, njega sam manje gotivio - rekao je Dačo.

Terza, Milan kao neće priču sa Sofijom, a blebeće o njoj, dečko se zaljubio, koliko tebi smeta to?

- Ona je zaslužna za to! Još me more neke druge stvari, bliži se rođendan Barbari i ne mogu mnogo da pričam - rekao je Terza.

- Samo me zanima ko je to postavio, nek ustane neko koem sam pričao o Sofiji - skočio je Milan.

Aneli, šta ti je uradi Stanija zbog koje te Asmin ostavio? Svako ide tamo gde mu je bolje, slobodnoj devojci se može sve.

- Mene drži još ljutnja kad je došla na klupicu i pravila me budalom. Nije me nikad popustilo niti će. Čula sam da postoje neki klipovi kad je po Majamiju hodala da nekim muškarcima dok je bila sa njim. Bio je njen potrčko i njen fotograf - rekla je Aneli.

- I da je šetala po Majamiju i da postoje klipovi, ja bih to kupio već, tako da je to glupost. Nakon klupice je mene Stanija ostavila, ali sam se ja ponovo izborio za nju - rekao je Asmin.

- Ako uđe u vezu sa Majom ja ću to podržati - rekla je Aneli.

- Maja lepo kaže: "Vežite kerove za drvo" - rekao je Asmin.

- Ulazila bih verovatno samo u rasprave zbog pitanja, a ovako ne. Ja ne bih pričala sa njom da osećam ljubomoru - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić