AKTUELNO

Zadruga

Čula sam da je po Majamiju šetala sa nekim muškarcima: Aneli isprozivala Staniju za sva vremena, Asmin prebledeo kao krpa (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za

Od kad si ti postao Anelin psiholog, a prošle godine nisi mogao očima da je gledaš?

- Promenilo mi se mišljenje. Dajem Aneli normalne savete. Hiljadu puta sam joj rekao da joj onakvo ponašanje sa Asminom ne treba, to je ružno - rekao je Dačo.

- Ja sam to očekivao. On nakon reči koje je uputio Maji nek mi se više ne obraća nikad. Jedno priča, a drugo radi! On je meni kao Lea, iz ćoška u ćošak - rekao je Asmin.

- Ti si meni kao Snupi, njega sam manje gotivio - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Presrećna sa osmim momkom iz Bele kuće: Sara blista od sreće zbog veze sa Muratom, Ivan pokušao da pomrsi konce (VIDEO)

Terza, Milan kao neće priču sa Sofijom, a blebeće o njoj, dečko se zaljubio, koliko tebi smeta to?

- Ona je zaslužna za to! Još me more neke druge stvari, bliži se rođendan Barbari i ne mogu mnogo da pričam - rekao je Terza.

- Samo me zanima ko je to postavio, nek ustane neko koem sam pričao o Sofiji - skočio je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ako moram da imam treću osobu u odnosu, ne moram i četvrtu: Anita strahuje da joj Maja ne uništi vezu, jasno dala instrukcije Luki za ponašanje (VID

Aneli, šta ti je uradi Stanija zbog koje te Asmin ostavio? Svako ide tamo gde mu je bolje, slobodnoj devojci se može sve.

- Mene drži još ljutnja kad je došla na klupicu i pravila me budalom. Nije me nikad popustilo niti će. Čula sam da postoje neki klipovi kad je po Majamiju hodala da nekim muškarcima dok je bila sa njim. Bio je njen potrčko i njen fotograf - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- I da je šetala po Majamiju i da postoje klipovi, ja bih to kupio već, tako da je to glupost. Nakon klupice je mene Stanija ostavila, ali sam se ja ponovo izborio za nju - rekao je Asmin.

- Ako uđe u vezu sa Majom ja ću to podržati - rekla je Aneli.

- Maja lepo kaže: "Vežite kerove za drvo" - rekao je Asmin.

- Ulazila bih verovatno samo u rasprave zbog pitanja, a ovako ne. Ja ne bih pričala sa njom da osećam ljubomoru - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

F**setina koja se voda sa starcima po Majamiju: Aneli razvezala jezik i brutalno isprozivala Staniju, Alibaba skočio da je brani! (VIDEO)

Zadruga

Posle Paule sam se... Filip bacio sve karte na sto, pa odjavio Maju za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Stanojlovićeva prebledela kao krpa: Anđelo postao Anitin zakleti NEPRIJATELJ, žestoko udario po njoj (VIDEO)

Domaći

PRIZNAO SVE: Asmin otkrio da mu se sviđa Maja, evo šta je rekao za Staniju (VIDEO)

Zadruga

Dobio je rak zbog njih tri: Asmin izneo detalje iz života Anelinog pokojnog oca! Aneli brutalno ponizila Staniju: Spala je na jednog neznanca sa Insta

Zadruga

AKO SAM TRUDNA RODIĆU MU DETE! Sara Stojanović dotakla dno, moli Saleta za mrvu ljubavi, on je isponižavao za sva vremena (VIDEO)