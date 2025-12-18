Posle Paule sam se... Filip bacio sve karte na sto, pa odjavio Maju za sva vremena! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Terzu.

Šta te tačno radi kod Sofije, da si se za minut odljubio od Mine?

- Sve. Da mogu ja bih sad iz svoje kože izašao - rekao je Terza.

- Slažem se sve - rekla je Sofija.

Vi ste imali jedini iskreno prijateljstvo, dok Filip nije napravio rez. Zašto ste stavili tačku na vaše prijateljstvo?

- Nisam napravio rez. Nekad se družimo manje, a nekad više - rekao je Filip.

- Kad je bio u odnosu sa Anitom, manje smo provodili vreme što je logično. Ja ga gotivim kao ortaka, nemam ništa loše - rekla je Maja.

- Malo se poremetila, drugačije se ponaša - rekao je Filip.

- Filip ima kočnicu i traumu iz prethodnih veza. On ima kočnicu da uđe u vezu. On se zato opusti sa alkoholom i tad uradi ono što hoće zaista. On je sa Majom pun elana. On je u Maji video vezu. On se unjake kad treba da kaže da je u vezi - rekao je Ivan.

- Ja sam posle Paule bio zaljubljen samo jednom. Verovatno zbog toga ne mogu da ušđem u vezu jer sam i dalje zaljubljen u tu devojku - rekao je Filip.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić