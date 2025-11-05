AKTUELNO

Zadruga

Neću da prekinem komunikaciju sa Majom: Filip postavio Anitu na svoje mesto, zapušio joj usta za sva vremena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U Beloj kući u toku je radio "Amnezija". Voditelji Filip Đukić i Bora Santana razgovarali su sa Dačom Virijevićem o aktuelnim temama iz Bele kuće.

- Brani se samo istinom kako si se branila i prvu noć. Da se vidi ko je prodaja, ko je izdaja i da je jasno da ih sve spaja ljubomora na tvog kuma, tj. mene. Ti reptili nemoj da te stresiraju. Pozdravi mi i Nera puno pored ekipe za koju sam ti rekao da ih pozdraviš. Ne raspravljaj se oko zapraćivanja sa ljudima koji su svedočili da se majkama oduzimaju deca - glasila je čestitka od Marka Đedovića.

- Ovde je jasno da se radi o Luki i Aneli. Maja i Anita, sukob još od pre oko Filipa. Sinoć su mnogi primetili da se njih dve ne podnose. Filip je više vremena provero sa Majom nego Anitom, a njoj je smetalo - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da nema Maje ovde ja bih se smorio. Nas dvoje imamo takav odnos. Ja radim šta mi se radi. Neću ja da prekidam komunikaciju sa nekim zbog neke osobe. Ove sezone stavljam sebe na prvo mesto - rekao je Filip.

- Koga si izdvojio? - pitao je Dača.

- Pričaću kad mi se bude pričalo. Ja malo slabije slušam narodnu muziku. Volim kad je Neba tu i pušta muziku - rekao je Fillip.

- Ovde imam i da si svrstao Anitu u sve ostale devojke - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Imaću preče obaveze nego njega da finansiram: Ana isponižavao Kordu za sva vremena, on uleteo u emisiju, pa joj zapušio usta! (VIDEO)

Zadruga

ORI SE BELA KUĆA! Kačavenda zaratila sa većinom cimera, Jovan joj zapušio usta za sva vremena: Raspala im se banda... (VIDEO)

Domaći

Razvezao jezik! Filip Đukić zapušio usta Eni Čolić za sva vremena, pa otkrio detalje njihvog suočavanja! (VIDEO)

Zadruga

Očitao joj lekciju! Asmin shvatio da je izigran od Sare, u dva poteza je postavio na svoje mesto: Dao sam ti ruku, a ti me kanališ! (VIDEO)

Zadruga

Au! Gruja zapušio usta Mimas, izneo NOVE INFORMACIJE, pa ona zaratila sa Mrvicom! (VIDEO)

Zadruga

AKO SAM TRUDNA RODIĆU MU DETE! Sara Stojanović dotakla dno, moli Saleta za mrvu ljubavi, on je isponižavao za sva vremena (VIDEO)