AKO SAM TRUDNA RODIĆU MU DETE! Sara Stojanović dotakla dno, moli Saleta za mrvu ljubavi, on je isponižavao za sva vremena (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Saru Stojanović.

Da li možeš niže?

- Ja ima dečka - rekla je Sara.

- Imala - skočio je Sale.

- Ne mogu da verujem da se svađamo oko nekih gluposti, a tek smo krenuli u vezu. Ja sam rekla za se*s jer si mi rekao da sam mu se smučila. Rekao si da mu se sviđa druga devojka i ja sam tu poludela. Naravno da mi je prelepo sa njim i kad vodim ljubav i sve - rekla je Sara.

- Što smo vodili, vodili smo - rekao je Sale.

- Ja neću ništa da pijem, ako sam trudna ja ću njemu da rodim dete. Ja sam se zaljubila u njega i ja sam iskrena prema ovom čoveku. Ja sam njega zavolela i mi smo se pronašli, nema veze što se znamo kratko. Meni je stalo, prelepo mi je. Nisam se nigde ponizila. Ne vidim ništa loše što imamo odnose, to svi rade. On je jedini koji je stao uz mene kakva god da sam ja. Ja sam se promenila, možete malo i da pohvalite moje ponašanje - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić