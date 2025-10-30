AKTUELNO

Zadruga

AKO SAM TRUDNA RODIĆU MU DETE! Sara Stojanović dotakla dno, moli Saleta za mrvu ljubavi, on je isponižavao za sva vremena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Saru Stojanović.

Da li možeš niže?

- Ja ima dečka - rekla je Sara.

- Imala - skočio je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu da verujem da se svađamo oko nekih gluposti, a tek smo krenuli u vezu. Ja sam rekla za se*s jer si mi rekao da sam mu se smučila. Rekao si da mu se sviđa druga devojka i ja sam tu poludela. Naravno da mi je prelepo sa njim i kad vodim ljubav i sve - rekla je Sara.

- Što smo vodili, vodili smo - rekao je Sale.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja neću ništa da pijem, ako sam trudna ja ću njemu da rodim dete. Ja sam se zaljubila u njega i ja sam iskrena prema ovom čoveku. Ja sam njega zavolela i mi smo se pronašli, nema veze što se znamo kratko. Meni je stalo, prelepo mi je. Nisam se nigde ponizila. Ne vidim ništa loše što imamo odnose, to svi rade. On je jedini koji je stao uz mene kakva god da sam ja. Ja sam se promenila, možete malo i da pohvalite moje ponašanje - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Imaću preče obaveze nego njega da finansiram: Ana isponižavao Kordu za sva vremena, on uleteo u emisiju, pa joj zapušio usta! (VIDEO)

Zadruga

Šok! Bora započeo Igru istine, evo s kojom trojicom bi se Sara Stojanović LJUBILA, ali bez obaveza (VIDEO)

Zadruga

Želi da mu vidi leđa: Luka odjavio Gastoza za sva vremena, odlučio da mu više ne ćuti! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK: Aneli traži od Luke da je ZAPROSI, on je odjavio za sva vremena, pa priznao da sebe voli više! (VIDEO)

Zadruga

ZALEPIŠE JE ZA DNO! Mateja isponižavao Aneli, Luka je nablatio, šutnuli je u paketu, pa ih je Anđela RASKRINKALA (VIDEO)

Zadruga

JA SAM VALJALA I JA OSTAVLJAM: Aleks vinula sebe u nebesa, bivše momke odjavila za sva vremena! Najavila povratak na staro? (VIDEO)