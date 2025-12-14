Nazvao sam je kaldrmušom, ali sam se izvinio: Murat nahvalio Sofiju i Terzu, a onda je Sara indirektno odjavila Luksa za sva vremena: Knjiga se ne čita više puta, ja sam svoju pročitala i više je ne čitam (VIDEO)

Au, oduvala ga!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Muratu Asilguzhinu, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ona prema Milanu nije bila iskrena do kraja, jer je čekala da Terza raskine definitivno sa Minom, jer iskreno voli Terzu. Treba još dve, tri žurke i do kraja su zajedno u vezi. Terza, iskren na svoju štetu, najsposobnija osoba u kući, radi sve stvari od srca. On je dobar momak, ali ako je imao emocije prema Mini, nije trebao da je vređa. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Murat.

- Sofija mi je doterana i uvek je na mestu, ali si mi malo prefrigana. Ne sviđa mi se to za prepiske, ali mi se sa Terzom dopada vaša energija, kompatibilni ste mi. Što se tiče Terze, u ovoj situaciji mi deluješ emotivno i iskreno, i drago mi je da si shvatio da ovo ipak vredi i da ćete biti zajedno. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Sara Šajić.

- Počeću od Sofije, kada je bila ta afera njihova, ja sam bio preko, video sam šta se dešavalo. Osudio sam ih najstrašnije zbog toga, ja sam patrijarhalno vaspitan. Nazvao sam Sofiju kaldrmušom i tako se to završilo. Raspitao sam se, pa sam ponovo gostovao, pa sam osudio Milicu koja me je posle izvređala, ne zameram joj. Nisam znao kakav ćemo odnos da imamo, kulturno se javila, ali je provukla da zna šta sam pričao. Zgotivio sam je zbog njenog oca, jer je čovek oldtajmer lik. Voleo bih da se družim sa njom. Što se tiče Terze, sreli smo se na žurki, on mi kaže da zna da sam ga provukao, ali da me razume. Sa njim sam super. Ostaviću Sofiju, šaljem Terzu - rekao je Luks.

- Knjiga se ne čita više puta, ja sam svoju pročitala i više je ne čitam. Za ljubav se ne moli, za ljubav se bori. Terza, ti si neko ko me je demantovao. Bio si mi totalno antipatičan, ali za tebe mislim da si pošten i dobar dečko, kod tebe mi se dopada ludost i pozitivnost, volim sa tobom da zapevam. Ti si neko ko je ovde više za druge, nego za sebe, vredan, radan i pošten momak. Jako si emotivan, pažljiv, brižan. Što se tiče Sofije, i ti si me itekako demantovala. Iskreno da ti kažem, nisam imala lepo mišljenje o tebi, mislila sam da si prava mala zmijica, ali si mi postala jedna od najdražih ženskih osoba. Sačuvala si svoje dostojanstvo! Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekla je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić