AKTUELNO

Zadruga

Nazvao sam je kaldrmušom, ali sam se izvinio: Murat nahvalio Sofiju i Terzu, a onda je Sara indirektno odjavila Luksa za sva vremena: Knjiga se ne čita više puta, ja sam svoju pročitala i više je ne čitam (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au, oduvala ga!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Muratu Asilguzhinu, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ona prema Milanu nije bila iskrena do kraja, jer je čekala da Terza raskine definitivno sa Minom, jer iskreno voli Terzu. Treba još dve, tri žurke i do kraja su zajedno u vezi. Terza, iskren na svoju štetu, najsposobnija osoba u kući, radi sve stvari od srca. On je dobar momak, ali ako je imao emocije prema Mini, nije trebao da je vređa. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sofija mi je doterana i uvek je na mestu, ali si mi malo prefrigana. Ne sviđa mi se to za prepiske, ali mi se sa Terzom dopada vaša energija, kompatibilni ste mi. Što se tiče Terze, u ovoj situaciji mi deluješ emotivno i iskreno, i drago mi je da si shvatio da ovo ipak vredi i da ćete biti zajedno. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Sara Šajić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Počeću od Sofije, kada je bila ta afera njihova, ja sam bio preko, video sam šta se dešavalo. Osudio sam ih najstrašnije zbog toga, ja sam patrijarhalno vaspitan. Nazvao sam Sofiju kaldrmušom i tako se to završilo. Raspitao sam se, pa sam ponovo gostovao, pa sam osudio Milicu koja me je posle izvređala, ne zameram joj. Nisam znao kakav ćemo odnos da imamo, kulturno se javila, ali je provukla da zna šta sam pričao. Zgotivio sam je zbog njenog oca, jer je čovek oldtajmer lik. Voleo bih da se družim sa njom. Što se tiče Terze, sreli smo se na žurki, on mi kaže da zna da sam ga provukao, ali da me razume. Sa njim sam super. Ostaviću Sofiju, šaljem Terzu - rekao je Luks.

Foto: TV Pink Printscreen

- Knjiga se ne čita više puta, ja sam svoju pročitala i više je ne čitam. Za ljubav se ne moli, za ljubav se bori. Terza, ti si neko ko me je demantovao. Bio si mi totalno antipatičan, ali za tebe mislim da si pošten i dobar dečko, kod tebe mi se dopada ludost i pozitivnost, volim sa tobom da zapevam. Ti si neko ko je ovde više za druge, nego za sebe, vredan, radan i pošten momak. Jako si emotivan, pažljiv, brižan. Što se tiče Sofije, i ti si me itekako demantovala. Iskreno da ti kažem, nisam imala lepo mišljenje o tebi, mislila sam da si prava mala zmijica, ali si mi postala jedna od najdražih ženskih osoba. Sačuvala si svoje dostojanstvo! Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

JA SAM VALJALA I JA OSTAVLJAM: Aleks vinula sebe u nebesa, bivše momke odjavila za sva vremena! Najavila povratak na staro? (VIDEO)

Zadruga

AKO SAM TRUDNA RODIĆU MU DETE! Sara Stojanović dotakla dno, moli Saleta za mrvu ljubavi, on je isponižavao za sva vremena (VIDEO)

Zadruga

'AJDE NE DAVI ME MOLIM TE'! Samir pokušao da dobije POVRATNU reakciju od Milene, ali jedino što je dobio je ŽESTOKO PEDALIRANJE! (VIDEO)

Zadruga

Od danas mi više nikad ne prilazi: Anastasija isponižavala Boru i odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Dobio još jednu korpu: Sofija oduvala Terzu nakon saznanja da je Milici poručivao pesme, on kuka na svojom sudbinom! (VIDEO)

Zadruga

JA SAM IŠAO SRCEM! Miki pokušava da dokaže Zorici svoju odanost nakon spuštanja lopte sa Kačavendom: Ona ne veruje šta je doživela (VIDEO)