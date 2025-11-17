AKTUELNO

Zadruga

Od danas mi više nikad ne prilazi: Anastasija isponižavala Boru i odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

Anastasija Brčić na "Igri istine" odlučila je da odjavi Boru Santanu i stavi tačku na njihovu komunikaciju.

- Viktore, da li misliš da je u redu prema Bori da Anastasiji daješ znakove da ima prođu kod tebe? - pitao je Mića.

pročitajte još

Vandredna odluka Velikog šefa: Darko Tanasijević saopštio šok informaciju, takmičarima popadale vilice! (VIDEO)

- Nije mi drugar, ne znamo se godinama. Mislim da prema Anastasiji ne odajem nikakve ljubavne emocije - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro, prekidam svaki kontakt sa tobom i više mi molim te ne prilazi. Ja ovo od srca kažem. Od danas mi više nikad ne prilazi - govorila je Anastasija.

pročitajte još

Likuje nad njegovom tužnom sudbinom: Miljana uživa dok gleda Bebičinu propast, Teodoru proglasila lakom ribom! (VIDEO)

- Kaže da sam ja tebe htela da poljubim - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Pukla tikva: Marko odjavio Sanju za sva vremena, ona očajnički moli za njegovu ljubav! (VIDEO)

Zadruga

Promenio taktiku: Bebica silno želi da dokaže Teodori da će Đukiću biti još jedna recka u nizu, ona ga oduvala kao nikad! (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić zadala Peji nikad bolniji udarac: Priznala mu da se njena ljubav davno ugasila, ohladila ga za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

Ne može da se obuzda: Anđelo umire od smeha dok priča o njemu i Aneli, obelodanio sve o pogledima i žestokoj muvačini! (VIDEO)

Zadruga

Gastoz i Anđela nikad prisniji: On je izljubio za sva vremena, pa joj pao na grudi! (VIDEO)

Zadruga

TOTALNI ŠOK! Ivan poručio Asminu da njegov autoritet među učesnicima rapidno opada, Aleksadra ODJAVILA Boru za sva vremena: OD DANAS SAM SLOBODNA! (VI