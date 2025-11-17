Od danas mi više nikad ne prilazi: Anastasija isponižavala Boru i odjavila ga za sva vremena! (VIDEO)

Šok preokret!

Anastasija Brčić na "Igri istine" odlučila je da odjavi Boru Santanu i stavi tačku na njihovu komunikaciju.

- Viktore, da li misliš da je u redu prema Bori da Anastasiji daješ znakove da ima prođu kod tebe? - pitao je Mića.

- Nije mi drugar, ne znamo se godinama. Mislim da prema Anastasiji ne odajem nikakve ljubavne emocije - rekao je Viktor.

- Boro, prekidam svaki kontakt sa tobom i više mi molim te ne prilazi. Ja ovo od srca kažem. Od danas mi više nikad ne prilazi - govorila je Anastasija.

- Kaže da sam ja tebe htela da poljubim - rekla je Anita.

Autor: A. Nikolić