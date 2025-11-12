Promenio taktiku: Bebica silno želi da dokaže Teodori da će Đukiću biti još jedna recka u nizu, ona ga oduvala kao nikad! (VIDEO)

Šok preokret!

Nenad Macanović Bebica ponovo je prišao Teodori Delić kako bi pokušao da je odvoji od Filipa Đukića i da joj do znanja da će mu ona biti samo još jedna recka u nizu, zbog čega ga je ona proglasila uhodom.

- Te stvari ja ovde neću dozvoliti. Od tebe će da mi prave utorak devojku - rekao je Bebica.

- Ko me napravio utorak devojkom? Jedino ti - odgovorila je Teodora.

- Je l' si čula poruke? Niko neće da ponižava naš odnos, niti će neko da mi šalje pesme od Đedovića. To može neko drugi, kod mene ne - rekao je Bebica.

- Skini tu kosu, obrij tu bradu i ošišaj se. Ne ličiš ni na šta - dobacila mu je Teodora.

- Oni su hteli vas da spoje, uspeli su - rekao je Bebica.

- Moraš da shvatiš da mene niko ne može da spoji na silu i niko me na silu ne spaja - rekla je Teodora.

- Nek me ostave na miru - rekao je Bebica.

- Ti trebaš da razmišljaš da se obriješ, ošišaš i jedeš jer te gledaju kući - rekla je Teodora.

- Je l' si svesna šta si nam uradila? Kako je moguće da legneš drugi dan u krevet s čovekom i priznaš da ti se sviđa - rekao je Bebica.

- Nisam te lagala, pusti me - rekla je Teodora.

- Nećeš da mi odgovoriš - rekao je Bebica.

- Ja ti dajem savete da se ošišaš i obriješ, nemoj da me blamiraš - rekla je Teodora.

- Kako te blamiram? - upitao je Bebica.

- Sredi se bre čoveče, gledaj na šta ličiš - rekla je Teodora.

- Malopre je dečko došao i uzmeo čašu, nije te pogledao i to smo svi komentarisali - rekao je Bebica.

- Jaoooo, dečku je neprijatno zbog tebe jer me uhodiš - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić