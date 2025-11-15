Bacio sve karte na sto! Filip priznao da nije želeo da poljubi Teodoru, ona pronašla opravdanje za poniženje koje je doživela (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Filipom Đukićem o njegovom odnosu sa Teodorom Delić.

- Počelo je pogledima i trajalo je do pre par dana,s ve ostalo ste videli. Za oko mi je zapao fizički izgled. Verujem da i žene prvo privuče fizički izgled. Ostale stvari nisam znao i nisam mogao da kažem. Deluje mi kul i njena energija mi je okej, nije napadna što ja volim. Ja često volim da budem sam. Ne osećam presing sa njene strane za sad. Ne mogu da kažem konkretnije jer ne znam još. Ja sam taj koji nije hteo da se poljubimo jer će nas smarati da li smo u vezi jer će nju da razapnu. Više sam obratio pažnju šta će sa njom da bude - rekao ej Filip.

- Je l' jedva čekaš da dotakneš njene usne? - pitao je Darko.

- Što da ne. Idemo polako zbog Bebice. Ja mislim da je on veći krivac za ovu situaciju od nje iako je ona kriva što je prihvatila. On je znao šta se dešava i hteo je sa veridbom da zataška tu priču. Meni nije jasno da ima decu a zbog devojke hoće da ide kući. Meni nije normalno da mu je ona bitnija od dece. Karakteristika rakova je da idu na kartu sažaljenja i da emotivno manipulišu, sve sam to ja radio i blam me toga. Mene vadi vodolija u podznaku. Kad vratim film gadim se sam sebi. On u dubini duše ne veruje u to. Ja verujem Teodori da se ja nisam desio da bi oni svakako raskinuli. Ona je mlađa od njega više od 10 godina, neiživljena je i treba da prođe u životu. On je probao na svoju vodenicu da prebaci priču, a nju je sve to gušilo. Ja Teodoru neću da izbegavam. Mi možemo u rehab da idemo i blejimo, ali da blejimo pored njega dva metra je nerpijatno - rekoa je Filip.

- U potpunosti se slažem sa njim - rekla je Teodora.

- Hoću da vidim da li je samo fizička privlačnost i strast. Ima bolesne fore i ja to gotivim. Sve što sam mislio da je ste ispstavilo se tako. Devojka mi je izgledala kao zombi - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić