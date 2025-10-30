AKTUELNO

JA NISAM DRUKARA: Maja podgrejala sumnje da Luka nije imun na nju, on pristao na najveće poniženje zarad Anelinog povrenja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Maju Marinković.

Kada ćeš prestati da šetediš Luku?

- Ja nisam drukara. On je sam ustao ovde kad je stiglo pitanje. Bio je blagi flert samo. Ne mogu kad sam sebe odruka da kažem da nije. Meni ga sad nije žao. Sam bira kako živi i kako radi. Njihov odnos je za mene ozbiljan blam. On kao muškarac ne sme sebi da dozvoli neke stvari. Šta vredi da se priča kad će oni da demantuju. Ako ne poštuješ svoje koga ćeš da poštuješ?! Dosta se ponizio i srozao. Vidimo da im se veza zasniva na fanovima. Ona uvek mora da nađe nekoga da je brani. Veza im je raspad sve je zbog fanova. Imala sam bolje mišljenje, ali više ne - rekla je Maja.

- Njeno mišljenje ne utiče na mene. Ja ću se ponižavati ako treba do kraja. Ja sam ušao sa tim da volim Aneli i sa njom ću izaći - rekao je Luka.

- Mama se briše maramicama, a nas slobodne devojke proziva zbog se*sualnih odnosa - rekla je Maja.

- Ajde ćuti sutlijašu - rekla je Aneli.

- Maja je bila umešana u dva flerta - rekao je Mića.

- Sve je ovo gluma - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić

