OBOSTRANO JE, STOJIM IZA TOGA: Filip ne odustaje od Teodore, ukučani ubeđeni da je ona sa Bebicom iz sažaljenja (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću.

- Nisam ja nju pratio ni maltretirao. Ja sam rekao da je obostrano i stojim iza toga - rekao je Filip.

- Da je on ostavi da li bi imali neku putanju? - pitala je Ivana.

- Da, verovatno - rekao je Filip.

- Bebica kuva u sebi jer zna da je to tako. Ona je jedina svetla tačka u njegovom životu koja mu je sad napravila da mu se svi smeju. Dovela ga je do toga da čovek ćuti koji nije nimalo glup. Mislim da je Teodora sa njim iz sažaljenja i da ne može da ga ostavi. Rado bi ga ostavila, ali oan u njemu ne vidi ljubav. Ona njega voli kao prijatelja. Tako deluje i to će mu svako reći - rekao je Janjuš.

- Bebica jedini ne vara ovde, on je najpošteniji. Ne mogu da verujem da može podneti ovoliki kamion go*ana! Teodora sa 22 godine ne može da se seti šta se desilo pre dva dana... Ti kad bi nju šutnuo ona bi tebe tražila. On ne može da diše bez nje. Da ga ostavi skroz on bi napravio karambol neviđenih razmera - rekao je Mića.

- Nije Teodora čista i bilo bi sumanuto da se ćute ove stavri. Ona se plaši da bi je kuća gazila, a ja mislim da bi je podržala kuća. Ovo je veza za kraj! Veridba mi ne znači ništa. Ona je nefer i nepoštena. On nju voli, ja sam u to sigurna. Da li je bolesno ili ne, ljudi vole drugačije. Ja sam morala na psihostabilizaciju da idem, nisam mogla da preživim razvod - rekla je Milena.

- Pakuju mi petog muškarca, a ja dve godine u vezi sa jednim. Ja ne vidim da sam ja nešto uradila i da sam pipnula ijednog muškarca.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić