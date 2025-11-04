On je nije verio, nego vezao: Ivan proglasio veridbu Bebice i Teodore LAKRDIJOM, Asmin i Kačavenda skočili kao opareni (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj.

- Teodora je sama priznala da je koketa, kao i Luka, ko vas je*e sami ostajete u tim vezama. Bilo bi mi nerealno da komentarišem Luku i Aneli, a imamo i ovo - rekla je Matora.

- Da li je prava ljubav kad kažeš za njenu majku da je ku*va? - skočio je Mića.

- Sedi Ahmiću i pozdravi Groficu. Tebi je već 15 godina lažan brak - rekao je Bebica.

- Što podržavaš samo jedne lažove? - pitala je Milena.

- Mićo, zašto ih miriš? - pitao je Asmin.

- Lakrdiju miri - dodao je Bebica.

- Zola i ja nismo mogli da spavamo, plašili smo se da će doći na Rajsko ostvro. Zamišljali smo ga kao ludaka iz horor filma - rekla je Miljana.

- Čovek nije verio Teodoru nego je vezao Teodoru. Njoj će to sada biti olakšica da uradi neke stvari - rekao je Ivan.

- Kao i Jelena Ilić koja je imala više tereta na sebi, pa si sr*o po njoj do kraja sezone smradino - rekla je Milena.

- Sve se slažem sa Miljanom, ovo je najveća lakrdija u istoriji rijalitija. Ova baba govori da Teodora nije znala a ljudi tri dana pričaju. Sede kao tri uštogljena kretena na onoj garnituri. Kako si kleknuo? Jedva čekam da vidim! - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić