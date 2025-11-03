POKAZALI SUJETU: Matora i Ivan daju sve od sebe da oskrnave veridbu Bebice i Teodore, ne prestaju sa prozivkama! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Učesnici Elite danas biraju najdirektniju osobu. Naredni je svoje mišljenje iskazao Nenad Macanović Bebica.

- Danas imate priliku da pokažete svi kakvo ste smeće i kakva ste go*na. Ivan očigledno ima neke svoje komplekse, pa ni mene danas čitav dan ne vadi iz usta - rekao je Bebica.

- Molim?! Ja sam vas samo raskrinkao - rekao je Ivan.

- Aneli i Luki sedam dana pevaš pesmu sa Matorom - rekao je Bebica.

- Ne, ne pevamo vama, ne pevamo nikom. Imali smo za cilj da iritiramo sve vas, a ne Aneli i Luku. Ja sam taj zadatak tražila od Drveta, ali da, tvrdim da je oko Luke i Aneli sve laž, to je tako. Bebice, ti sad nemaš kako, pa udaraš na Ivana i mene - rekla je Matora.

- Ne, ja samo govorim kako jeste. Perete se sad oboje, nemate kud - kazao je Bebica.

- Aha, kako da ne - rekao je Ivan.

- Što se ankete, tiče, na prvo mesto ću staviti Teodoru. Ona je broj jedan, kad je u pitanju direktnost. Na drugom mestu je Terza, krivo mi je jer nisam mogao da ga zovem na veridbu, ali neka mu je srećan rođendan.Na trećem mestu ću navesti Neria, jer je on veoma direktan, a neki su od njega ovde napravili jadnika, bednika, najgoreg, a to nije. Nikada ga nisam ponižavao. On jeste direktan momak, daleko je od onoga šta o njemu govore neke osobe ovde - kazao je Bebica.

Autor: S.Z.