Imam klip gde priznaje da je ku*va: Mina i Aneli oči u oči, pljušte uvrede na sve strane, Mića dao svoj sud: I dalje tvrdim da je Terza PARAVAN za... (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom je prikazano kako Aneli Ahmić gleda u Asmina, a on to govori Mini Vrbaški, što možete pogledati OVDE!

- Da jeste, gledala me je konstantno tokom žurke. Mina i ja smo shvatili, ja sam malo više popio, ali sam shvatio da joj je teško što nije u mom društvu,. Ja tebe sprdam od prvog dana, nemam prema tebi neke emocije, kada neko vređa dete, ja bih skočio, ali ne bih stao za nju da neko vređa nju - rekao je Asmin.

- Slagao je, nikada ga nisam dodirnula, ja ga ignorišem, nema veze, nek ispadne da sam ga gledala. Nek se sprda krmak, sprda se sa svojim životom - rekla je Aneli.

- Za mene je normalno da pogleda, bilo je par situacija kada je sedela pokraj Miće, tamo je bila u ćošku, pa baci malo pogled. Nije mene uvredila, ali jeste moju majku, Uroš je zajedno sa njom, ona ga je potpaljivala. Ne može da kaže za moju mamu da se je*ala za pare - rekla je Mina.

- Ja sam rekla da si se ti je*ala za pare, to si i priznala - rekla je Aneli.

- Ne možete takve stvari da kažete za moju majku. Ivane, ti si nakon toga, kada je ona to rekla, pozdravljao. To je jedina stvar koja mene može da pogodi, moja majka je najbolja majka na svetu. Ovde ljudi dobro znaju da nisam ni za koga ovde slagala, tako da eto, to je to - rekla je Mina.

- Daj još, evo ku*va si - rekla je Aneli.

- Hvala, ti si pre svega dama - rekla je Mina.

- Nek Nena ujutru pošalje Marku Đedoviću, ja imam klip gde Aneli priča sa prijateljicom, njen je glas na klipu i govori: "Ja sam ku*va i volim da se je*em" - rekao je Asmin.

- Šta si nosila u svojoj vagini?! Afteruša, zna se od koga uzima, kakvu je nalaze po apartmanima, ja imam te slike - rekla je Mina.

- Mina puca iz prazne puške, žena me ne poznaje - rekla je Aneli.

- Mina mi je rekla da ako je bude čačkala, da će da objasni ko je ona i šta je. Neću da se mešam u to, mislim da je Mina nije prva uvredila - rekao je Terza.

- Aneli svima dobaci, pa svi skoče na nju i onda ona kuka. Prolazili smo Mina i ja, ona je u tom trenutku rekla Toši: "Evo prolazi ova kur*vela" - rekao je Dača.

- Ja mislim da se njih dvoje gledaju, ništa novo. Mislim da tu ima nešto više između Mine i Asmina i treba da je brani. Ja ti govorim od prvog dana - rekao je Mića.

- Šta ti sada spajaš Asmina i Minu?! Jednu rečenicu nikada nisam čuo - rekao je Terza.

- Ja i dalje tvrdim da je Terza tu paravan, to je moje mišljenje, ja znam šta govorim. Svađa nje i Mine nije zbog Mine, nego zbog Asmina, to je jasno kao dan...Ja nisam ovi ovde pu*ači ku*ca Asminovog, nego govorim svoje mišljenje. Ovde su svi ušli sa materijalom, ono kao ako mi kažeš, ja ti vratim - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić