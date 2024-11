Otkopale ratne sekire! Jelena i Aneli u brutalnom verbalnom klinču, pljušte uvrede i prozivke na sve strane! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Jelenom Marinković.

- Šuška se da je puklo prijateljstvo tebe i Jelene, šta se dešava - pitao je Milan.

- Da, čula sam da me je nominovala. Ivan mi je rekao da je ljubomorisala na mene. Meni je zasmetalo što sam provodila vreme sa Jelenom i Ivanom. Skupljala sam stvari i Ivan mi je rekao da idem da pitam nešto Jelenu da ne bi nešto pomislila, jer mu je, kako mi je rekao, ljubomorisala na mene - rekla je Aneli.

- Aneli boli ku**c za mene, ograđuje se od mene - rekla je Jelena.

- Ljubomoriše što sam veš stavila Ivanov - rekla je Aneli.

- Ko je rekao to? On ti je to rekao? Jao! Ovo je budalaština, ja ovo čujem prvi put...Ja sam te nominovala jer si me povredila, niti me pitala kako sam. Nakon ankete, još pre sedam dana i više, najosećajniji, ako si dobar s nekim, sediš i imaš osećaja za njega da saslušaš, ona mene nije navela i ja sam joj rekla: "Hvala ti - rekla je Jelena.

Nakon što su se strasti između Matee Stanković i Džordi smirile, Jelena i Aneli nastavile su sukob.

- Otišli su iza hotela, svađali su se - rekla je Aneli.

- Nismo je spominjali. Ja volim što ljudi ovako veruju slepo jedni drugima - rekla je Jelena.

- Ja imam svoje ja i stojim iza svojih stavova - rekla je Aneli.

- Ja sam bila tu za tebe kada si plakala i kraj priče, Ena me je izvređala kada sam je branila od Aneli kada je Aneli isponižavala - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić