TI SI NAJODVRATNIJA BOŽIJA KREATURA: Aneli i Ena otkopale ratne sekire, ponovo pljušte prozivke! (VIDEO)

Haos u kući!

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do novog sukoba između Aneli Ahmić i Ene Čolić.

- Sandru sam upozorila da će da je uvlače opet u njihovu priču. Ako su prsluk tražili kao zadatak, oboje su bolesni - rekla je Milena.

- Ja to nisam znao. Ona je meni rekla da se ne ljutim, bila je kod Drveta i da moram da dam prsluk tebi jer će Sandra da me napadne - dodao je Luka.

- Ako je ovo istina, a s*re mi se od zadataka... Ide kraj rijalitija, videli su da su nebitni, a Aneli gubi tlo pod nogama i to što ona nije u vinklu je zbog toga jer misli da neće biti prvo ili drugo mesto. Oni su oboje za ustanovu, uvlače Sandru, a on to prihvata. G*vna mi se jedu, zadatak se ne rade besmisleno. Ja sam prsluk uzela i odnela iza kreveta. Ako je njima Sandra potrebna, da li ova skrndej od žene jedino što ima od zadataka da traži je Sandra? - dodala je Milena.

- Ena, ti si ovaj odnos više puta analizirala, šta se dešavanja poslednjih dana sa njih dvoje? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ona pravi žrtvu od sebe jer navodi njega da je ovde vređa i napada. Ona želi da bude vređana od strane Luke, to joj je cilj. Ja sam rekla kad je bio radio da mi deluje da je njoj više stalo da prićaju. Ova spodoba mi je sipamtična samo na bini kad peva. Ja sa njom danas rekla da nekim ljudima ne produžuje boravak - rekla je Ena.

- Odmah da se ogradim nećete me videti da pričam ni sa Enom, a ni sa Sandrom - poručio je Luka.

- Aneli mu je najveći kanal, mene je izdao kao prijatelja. Ja sam rekla da mi ne pada na pamet da mu dođem na rođendan - dodala je Čolićeva.

- Ena, tebi je stalo da on tebi bude prijatelj? - pitao je Darko.

- Nikad neću da mu pređem ovo što se ovde dogodilo, kao ni Gastozu. Priča da sam opsednuta njom, a ona sad nosi medveda kao ja juče što sam nosila. Kad god se spomenem ona skače i udara. Ona mi je najodvratnija božija kreatura posle žabe - dodala je Ena.

- Ja sam rekla da mene baš briga ko će koliko da ostane, a ona meni dolazi. Ja ćutim, sedim i ignorišem je, a ona meni dolazila. Dolazila je kod mene na žurku, plesala ispred mene, dala mi podešku. Šljamovi, ne treba mi vaša podrška - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić