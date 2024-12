Ako vam treba krivac, biću ja: Kačavenda i Milica otkopale ratne sekire, ponovo u vatrenom verbalnom okršaju! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredni klip prikazao je Milicu Veličković koja je isprozivala Milenu Kačavendu.

- Rekla sam to, jer je Milena pričala o mojim trojkama i četvorkama opet, iako se o tome pričalo prošle sezone. Ne vidim poentu toga, na sve što mi se desilo, još da se priča o tome. Imali ste bitnije teme, pa niste pričali - rekla je Milica.

- Kao da ja to pominjem tri puta dnevno. Ne vidim šta sam rekla, a da nije tačno. Nebitno u kom je to kontekst, ti si tema. Terza je započeo tu tremu. Poenta priče je da je to sve, za ono za oca i sina, to ti najbolje znaš - rekla je Kačavenda.

- Ti ćeš meni da pričaš ko sam, batali - kazala je Milica.

- Ništa spektakularno, ni novo nisam iznela. On je pričao kako ne može da pređe preko toga. Ona je pričala da moja deca imaju kamate. Priča je krenula od Terze, rekla sam mu da to ne priča, Sofija mu je isto rekla da ne pominje to, jer je pranje - rekla je Milena.

- Ti si Terzi ogadila Milicu - rekla je Aneli.

- On je sve ovo znao - rekla je kuma.

- Meni je to totalno nepotrebno - rekao je Mateja.

- Objasnila sam zašto sam ja to rekla. Evo, ako vam treba krivac, biću ja. Je l' to jedini vaš problem, što sam ja pričala o tome - kazala je Kačavenda.

- Njeni sinovi su debili, sr*li su po meni - rekla je Veličkovićeva.

- Nisu sr*li, nego si napušavala k*rcem moju porodicu, pa su oni rekli da se sklonim iz kadra sa Micom tricom, da se ne blamiram - kazala je Milena.

Autor: Iva Stanković