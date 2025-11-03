Ivan, kao i uvek, kontraš! Totalno srozao veridbu Teodore i Bebice, raspalio po Sari, pa urnisao Alibabu: Opsednut je Aneli, a ona voli Luku, to vidim! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditelj Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Filipom Đukićem, u Šiša baru porazgovarao je sa Ivanom Marinkovićem, koji je prokomentarisao aktuelne teme.

- Zbog čega toliko sabotiraš Teodoru i Bebicu - pitao je Darko.

- Ne sabotiram ih, al se pitam da li su realni?! Od te veze koja je katastrofa već godinama, do toga da je on nju veridbom zavezao, ovo je vezidba, da mu ne bi pobegla. Gledam danas, hajde svi smo znali iako je znala i ona, si ti video one tmurne face?! Ja vraćam film kako sam verio svoje dve žene, ja sam se trudio da ih iznenadim. Nemam ništa protiv, ali verujem da će u narednih osam meseci da se pokaže kakva je ta vernost, koja ne postoji. Mislim da će Teodora tek sada da se olakša, umesto da je veže za njega, ovo će da je odveže. Mogao si bre napolju druže da je veriš, da bude intiman čin - rekao je Ivan.

- Kako gledaš na to što je Sara Stojanović nikad zaljubljenija i hoće Saletu da rodi dete - pitao je Darko.

- Ne znam da li ja privlačim, ovde Bebica i Teodora, ovamo vidim katastrofu. Kao da me je Bog pogledao, mnogo sam se brzo otarasio problema ove godine. Otarasio sam se ja na vreme! Šta da kažem je*ote?! Ona nije normalna devojka, ona se ceo dan smeje. Malo pre ležim u krevetu i razmišljam, ja znam da kada sam se zaljubio u Jelenu, mogao je da prođe kamion pi*aka najboljih na svetu, ja sam bio lud za njom. Ovo je traženje ljubavi. Isti model ponašanja sa svakim muškarcem u 20 dana. Verujem da to gledaocima deluje kao zaljubljena osoba, ne, to su devojke koje utripuju da su zaljubljene...Ne, nisam pogrešio u proceni oko Dragane, a gledaj zašto. Kada ne prođeš neke stvari tokom odrastanja neke stvari, na primer se*s na jednu noć, pa menjaš. Svaki put kada gubiš na tim poljima i to ti ne ide, Dragana je promenila, te Janjuš, te ovaj te onaj, svaki sledeći odnos sve gori. Ono što ja vidim i gledam, Dragana i Matora su mi okej - rekao je Ivan.

- Šta vidiš u odnosu Luke i Aneli - pitao je voditelj.

- Taj momenat veridbe, nisam se razočarao, ali mislim da je tu, ustanovili smo da je Luku povukao rijaliti, ali mogu da kažem da je Aneli neko ko je imao ljubavi koje su trajale. Ja mislim da Aneli njega voli, na jedan drugačiji način, ja vidim ljubav Aneli prema Luki. Ja četvoro očiju otvorim kada je njen odnos sa Asminom i Janjušem u pitanju. Ona je fatalna žena za poseban tip muškaraca koji ne mogu da se odvoje od nje, a najgora je po njihovim pričama. U Asminu vidim opsednutost Aneli, u Janjušu ne vidim ništa, vidim sprdnju i zaje*anciju - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić