Suočavanje koje se čekalo! Matora pokušava da okrene Anitu protiv Anđela, ona je odmah postavila na mesto: On me nije skinuo golu, niti naneo tužbe od dva miliona! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala muvanje Stefana Karića i Anite Stanojlović.

- Nije mi prijatno ako je to istina. Nije mi normalno! Svako ko me izdao, njima na čast i njima na dušu - rekla je Matora.

- Rekla si da ti se ne dopada Anitin ulazak i da je ispala jadnica i paćenica - rekao je Milan.

- Istorija se ponavlja, samo što sam ja mudrija. Ja sam svoj život krenula dalje, ovo mi je druga veza. Ne mislim da je ušla da spusti loptu, prvom prilikom me pecnula. Nije ona rekla bezveze da su je ispratili kumovi. Mislim da je Anita to namerno provukla ne bi li mi stavila do znanja ko ju je ispratio, a iskreno me boli uvo. Iz poštovanja prema sebi i svojoj devojci... Ovo za Stefana me poremetilo, a njen ulazak ne. Ona je imala vezu i osobu koju je volela. Bitnije je da se priča o njenoj vezi sa Anđelom nego o nama. Moja priča sa njom je raspravljena, a ovo je nešto sveže. Jedinu grešku u životu smatram Stefani. Prošlo me je sve i krenula sam dalje. Neću je navoditi ni na anketama, niti je peckati. Komentarisaću teme samo. Verujem da je Luka nju zapratio. Kad je mogao prvu noć da gugla Điđi... Još gore mi je što nije hteo odmah da je otprati mesec dana - rekla je Matora.

- Što bih otpratio osobu sa kojom sam se jednom poljubio. Ovde je bila priča da su on i Filip zajedno i ja sam je zaprati, a kad me je Aneli pitala ja sam je odmah otpratio - rekao je Luka.

- Ko te je*e - rekla je Aneli.

- Ja stojim iza svojih reči - rekla je Matora.

- Ja sam rekla da nema zle krvi. Celu osmicu sam sedela kod kuće i samo su mi stizali klipovi da priča o meni. Ne vidim spuštanje lopte, nego napad na Anđela da bi je bilo bilo gde - rekla je Anita.

- Njoj je bila tema, a meni je bio život. Dala bih sve na svetu da sam tada bila u ovakvom odnosu. Vidim da se udržuju opet i istorija se ponavlja. Mnogo sam mudrija i pametnija i smatram da ima šta da rešava sa Anđelom - rekla je Matora.

- Anđelo je moja prošlost, ja nisam ušla ovde da se svađam s njim i neću ga dirati ako me ne bude dirao. Meni se sviđa Filip i videćemo šta ćemo biti - rekla je Anita.

- Onda ću te zamoliti da ni mene ne diraš više - rekla je Matora.

- Anđelo je prošlost i nisam došla da se svađam sa njim posle onolike ljubavi - rekla je Anita.

- Ako sa njim imaš takav odnos ja bih te zamolila i mene da ne diraš - rekla je Matora.

- On me nije skinuo golu na televiziji, nije mi naneo tužbe od dva miliona - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić