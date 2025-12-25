F**setina koja se voda sa starcima po Majamiju: Aneli razvezala jezik i brutalno isprozivala Staniju, Alibaba skočio da je brani! (VIDEO)

U sve se umešala i Maja Marinković!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je prvo pitanje za Aneli Ahmić.

- Hipotetički da te Stanija nazvala džogerom, šta bi joj odgovorila? - glasilo je pitanje.

- Ima pravo da me naziva kako hoće jer se oseća povređena, ali ona je za mene jedna ljubavnica i prevarantkinja koja je sve znala. Bolje biti džoger nego nemoralan jer znamo svi šta ona radi po Majamiju, samo je od njega uzimala novac - rekao je Aneli.

- Ja znam da Stanija ništa ne radi u Majamiju, bio sam kod nje i ona živi jako lepo i uredno. Stanija ima pravo da izjavi šta želi, ali ipak je Aneli nju vređala - rekao je Alibaba.

- Naravno da ću je vređati, f*ksetina jedna koja je moje dete nazivala cigančetom - rekla je Aneli.

- Nije ona to govorila, nego ja - rekao je Alibaba.

- Nemoj da je braniš od svog deteta konjino jedna, da ti ne bih lupila šamar - rekla je Aneli.

- Stanija nije k*rvetina, ja nju znam i njenu porodicu. Njih dve imaju sukob od sedmice i normalno je da ako je Aneli uvredi da će ona uzvratiti. Ja ne mogu da budem na strani Asmina i Aneli kad Staniju znam dugi niz godina, ali u njihov konflikt se neću mešati - rekla je Maja.

- Ja znam da je snimljena sa jednim čovekom u Majamiju dok je bila sa Asminom, to je stariji čovek. Nikada neću zaboraviti klupicu gde sam je za sve demantovala - rekla je Aneli.

