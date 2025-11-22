AKTUELNO

DRAMA: Miljana razvezala jezik, Alibaba i Aneli se udružili protiv nje! (VIDEO)

Haos!

Takmičari "Elite" danas biraju tri osobe koje najmanje brinu o tuđim osećanjima.

- Prvo mesto Ivan Marinković jer ne mari za osećanja svog sina. Igrao se sa osećanjima mg sina i on je bez premca prvo mesto. Bebica nije mario o osećanjima samohrane majke kad je beđao u Niš i igrao se emocijama. Izjavio je da me više voli od svoje dece, a Teodoru isto kao njih. On je prevarant, patološki lažov. Ovi ljudi su bezosećajni prema svojoj poridic, tako da ih stavljam u isti koš (Aneli i Asmin) - govorila je Miljana.

- Smeće jedno, četvorica su te j*bali pijani, a imaš dete - dodao je Asmin.

- Oni su potrčci pa ćemo da ih komentarišem - rekla je Kulićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da navedem tri osobe koje su stavili rijaliti ispred porodica, a to su Luka, Aneli i Asmin - rekla je Teodora Delić.

- Ovde imamo ljude koji su rekli da nikad neće da se izvine, a govorili su najmorbidnije stvari. Svi koji ste bili na veridbi Nenada Macanovića i Teodore Delić, a znali ste da ne postoji emocija ste neki koji se vesele bez osećanja. Asmin gubi kompas, kaže razne stvari, pa se izvini. Vi koji ste dobri sa njim treba sa mu kažete da je ovo što on radi katastrofa.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

