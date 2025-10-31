Nova drama! Pljušte provokacije između Alibabe i Aneli, ne štede se (VIDEO)

Haos!
Aneli Ahmić sela je da jede tokom pauze za reklame, te je tako ušla u novi sukob sa Asminom Durdžićem.
- Sve ovo što slušate što mi govori: "Aneli ziza, Aneli papa", to mi je govorio i u braku
- U kom braku?! Znači ipak nisam monstrum - rekao je Alibaba.
- Ja sam govorila da si monstrum tata koji već dve godine ne mari za ćerkom
- Zbog tvoje mame. Si ikada pitala mamu što mi nije dala Noru?! Ti si sve ostavila zbog toga da bi bila najpoznatija starleta - rekao je Alibaba.
- Starleta ti je ona s kojom si bio - rekla je Aneli.
- Nemoj da je vređaš, to je moja verenica. Ušla si i sve najgore pričala o njoj i o meni, htela si da me odvojiš od nje, a ona je jedina žena koju sam voleo - rekao je Alibaba.
- Prasac pali - urlala je Aneli.
- Prestani da blamiraš sebe i svoje dete - rekao je Alibaba.
- Pu*i ku*ac klošaru jedan, hoćeš sa mnom na Rajsko, a - rekla je Aneli.
- Ja mogu, nemam ja prema tebi emocije, a ti ne bi izdržala da me ne dotakneš po kolenu - rekao je Alibaba.
Autor: Nikola Žugić