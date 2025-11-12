AKTUELNO

Nova drama: Ivan i Miljana ponovo zaratili, ne mogu da nađu zajednički jezik! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Miljana Kulić i Ivan Marinković raspravljali su se u dvorištu Bele kuće.

- Ja sam govorio da će ti biti bolje ako se sa mnom družiš - rekao je Ivan.

- Je l' se ovako druži? - pitala je ona.

- Ko je kriv za to? Ne prebacuj - dodao je on.

- Što si takav prema meni? - jecala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav? - pitao je Ivan.

- Ti si kriv jer si ostavio Kačavendu, a ostavio Anđela - govorila je ona.

- Ja sam mnogo jak psihički, ne možeš mi ništa - govorio je Ivan.

- Šta ti hoću ja? - pitala je Ivana.

- Kako smo se rastali u Nišu? Radi te rijaliti - poručio je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

