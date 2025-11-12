Nova drama: Ivan i Miljana ponovo zaratili, ne mogu da nađu zajednički jezik! (VIDEO)

Haos!
Miljana Kulić i Ivan Marinković raspravljali su se u dvorištu Bele kuće.
- Ja sam govorio da će ti biti bolje ako se sa mnom družiš - rekao je Ivan.
- Je l' se ovako druži? - pitala je ona.
- Ko je kriv za to? Ne prebacuj - dodao je on.
- Što si takav prema meni? - jecala je ona.
- Kakav? - pitao je Ivan.
- Ti si kriv jer si ostavio Kačavendu, a ostavio Anđela - govorila je ona.
- Ja sam mnogo jak psihički, ne možeš mi ništa - govorio je Ivan.
- Šta ti hoću ja? - pitala je Ivana.
- Kako smo se rastali u Nišu? Radi te rijaliti - poručio je Ivan.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić