Ne mogu da nađu zajednički jezik: Red mirenja, red haosa Aneli i Alibabe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će sklopiti dogovor?

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Malo, malo pa ti bude žao Aneli. Vidi se da si dobar čovek, nije te Stanija džaba izabrala za životnog saputnika - glasilo je pitanje.

- Najlakše je gaziti čoveka kad je na dnu, nisam monstrum. Ja imam pogan jezik, ne bih mogao da zaspim kad ne bih rekao šta mislim. Ja kad bih želeo njoj loše želeo bih i Nori loše. Ja nju nisam gazio otkako je ušla, zamolio sam i svoje prijatelje da je ne gaze. Mene je Aneli predstavila kao monstruma, najgoreg čoveka i monstrum tatu. Nikad prvi nisam dirao Situ, tebe i Groficu - rekao je Asmin.

- Ti znaš koga si sve vređao i šta si radio - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikad prvi. Ja sam juče njoj bio kao najbolji drug - rekao je Asmin.

- Možemo da imamo dobar odnos zbog Nore. Rekla sam da ću da mu je dovedem, želim da vidim kako će da je zagrlim i ja to želim da gledam. Mi ni ne moramo da komuniciramo. Danas smo pričali lepo. Ja bih i sad bila normalna, ali ne mogu laži - govorila je Aneli.

- Nisam ja prvi dirao tebe, nego ti mene. Ja nisam prvi dirao Situ, nego ona mene. Luka je prvi dirao mene kad je rekao za b*ljaše i tad sam ga komentarisao.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

