JEDVA ČEKAM DA VIDIŠ I DA ZAGRLIŠ NORU! Aneli i Asmin seli kao ljudi i popričali, pa zakopali ratne sekire! (VIDEO)

Da li će ovo funkcionisati?

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić seli su da popričaju kao ljudi, te su se otvorili jedno drugom, a onda su sklopili i dogovor.

- Ja ne želim tebi loše - rekao je Asmin.

- Što si onda spletkario, što si ti hteo da uništiš moju vezu - pitala je Aneli.

- Sa kim, sa Majom, nisam hteo da ti uništim vezu. On je koristio moje dete. Zašto niste ispoštovali da ne slikate moje dete jer ja nisam Noru video tri godine. Otišao sam u Sarajevo, Nora se tresla, trčala tati. Sedeo sam sa groficom i tvojom sestrom, rekao sam im da ne rade to zbog nore. One su mi pružile ruku, dan su bile mirne, i onda su krenule da rokaju - ispričao je on.

- Dao sam Siti 500 evra. Nisam prvi udarao. Sve ste mi uništili, jedino sam Staniju voleo i to ste mi uništili. Da li se kaješ za neke stvari - pitao je Asmin.

- Kajem se, a da li se ti kaješ. Želiš li da vidiš dete, ja ću ti to omogućiti, Nora tebe voli - rekla je Aneli.

- Ne želim da brukam dete. Da nemam osećanja prema Nori ne bi ni tebi prišao - rekao je Asmin.

- Ja jedva čekam da vidiš Noru i da je zagrliš i želim da vidim to, ti znaš da sam ja uvek želela da ti budeš njen otac, pusti ti moje - rekla je Ahmićeva.

Autor: R.L.