AKTUELNO

Zadruga

Koliko njegov želudac može da podnese? Maji pukao film, razvezala jezik i unakazila Luku i Aneli zbog foliraže! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na samom startu emisije!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, koji je od njenog ulaska pun turbulencija.

pročitajte još

Asminova majka se oglasila nakon što je Aneli pristala da Nora i on urade DNK analizu: Vreme je da se reše sve dileme!

- Ja sam odmah rekao šta je on rekao i to sam potvrdio. On je rekao: ''Budi srećna što sam te prihvatio'', a to se misli na njenu prošlost. Aneli je najmanje problema imala koliko je čeka ove sezone, a ovo je kompleks niže vrednosti. Imam utisak da svaki put kad se budu posvađali njihova svaka svađa gubi na težini jer oni prelaze preko svega. Vidi se da je ove godine Aneli mnogo blaža i mislim da će Luka sve teže stvari iznositi i pričati. Svaki sledeći put u sledećoj svađi će biti gore - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo da li je ponizio namerno? - upitao je Milan.

- Čovek ništa nije slagao, a to što je on demantovao, pa jezik ide pravo. Nije nimalo lako prihvatiti nekoga, ona vređa sve ljude dok je njena prošlost jeziva. Kada joj Asmin postavi pitanje: ''Šta si radila dvanaest godina'', ona ćuti i nema odgovor. Vi više niste dečko i devojka već verenik i verenica - rekla je Maja.

pročitajte još

Reže britkim jezikom kao niko: Maja demolirala Aneli brutalnim prozivkama, leti perje na sve strane! (VIDEO)

- Ma vi ćete meni da odlučujete, od danas mi je žena i j*baću vam sve po spisku ko je bude dirnuo - rekao je Luka.

- On je dečko zgazio svoj ponos i dostojanstvo jer se pomirio s njenom mamom. To da ona njemu brani da vidi sina, to mi je strašno. Ovo je čista lakrdija i to je tako, a on je pogazio i ponos i dostojanstvo. Ne znam gde je ta granica preko koje njegov želudac može da podnese - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Nisi savršena, ali sam te zavoleo takvu kakva jesi: Luka dao sve od sebe da pridobije Aneli, obećao joj kule i gradove samo da bude uz njega (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ŽESTOKO NA SAMOM POČETKU! Peca i Boža u žestokom obračunu zbog PRETNJI koje je Lazićev otac slao Džonsevoj sestri: OBOJE SE UKLJUČILI U PROGRAM, PA NA

Zadruga

Ispod časti mi je da je brani: Matoru pojeli kompleksi, pred svima pokazala koliko je boli blizak odnos Munje i Stefani! (VIDEO)

Zadruga

ŽESTOKO NA SAMOM STARTU! Ivan pokušao da isprovocira Zolu sa Miljanom Kulić, on mu uzvratio duplo, pa nastao haos EPSKIH razmera: NE FOLIRAM OČINSTVO

Zadruga

Ti si klovn i poltronko: Peja kipti od besa, ušao u brutalan sukob sa Urošem Stanićem zbog Ene! Pale teške reči (VIDEO)

Domaći

Žestok sukob Anđele i Gastoza: On je ponizio u programu uživo, Đuričićeva razvezala jezik i žestoko oplela po njegovom ponašanju! (VIDEO)

Domaći

Ratno stanje u Eliti: Kačavenda bljuje vatru po svima, brutalno oplela po Aneli i raskrinkala njene simpatije prema Kariću! (VIDEO)