Koliko njegov želudac može da podnese? Maji pukao film, razvezala jezik i unakazila Luku i Aneli zbog foliraže! (VIDEO)

Haos na samom startu emisije!

U toku je emisija ''Pretres nedelje', a voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, koji je od njenog ulaska pun turbulencija.

- Ja sam odmah rekao šta je on rekao i to sam potvrdio. On je rekao: ''Budi srećna što sam te prihvatio'', a to se misli na njenu prošlost. Aneli je najmanje problema imala koliko je čeka ove sezone, a ovo je kompleks niže vrednosti. Imam utisak da svaki put kad se budu posvađali njihova svaka svađa gubi na težini jer oni prelaze preko svega. Vidi se da je ove godine Aneli mnogo blaža i mislim da će Luka sve teže stvari iznositi i pričati. Svaki sledeći put u sledećoj svađi će biti gore - rekao je Ivan.

- Majo da li je ponizio namerno? - upitao je Milan.

- Čovek ništa nije slagao, a to što je on demantovao, pa jezik ide pravo. Nije nimalo lako prihvatiti nekoga, ona vređa sve ljude dok je njena prošlost jeziva. Kada joj Asmin postavi pitanje: ''Šta si radila dvanaest godina'', ona ćuti i nema odgovor. Vi više niste dečko i devojka već verenik i verenica - rekla je Maja.

- Ma vi ćete meni da odlučujete, od danas mi je žena i j*baću vam sve po spisku ko je bude dirnuo - rekao je Luka.

- On je dečko zgazio svoj ponos i dostojanstvo jer se pomirio s njenom mamom. To da ona njemu brani da vidi sina, to mi je strašno. Ovo je čista lakrdija i to je tako, a on je pogazio i ponos i dostojanstvo. Ne znam gde je ta granica preko koje njegov želudac može da podnese - rekla je Maja.

Autor: N.Panić