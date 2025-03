Ispod časti mi je da je brani: Matoru pojeli kompleksi, pred svima pokazala koliko je boli blizak odnos Munje i Stefani! (VIDEO)

Haos na samom početku emisije!

U toku je emisija "Pretres nedelje" sa voditeljom Milanom Miloševićem. Na samom početku noći govorilo se o turbulentnom odnosu Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić. Danijel Dujković Munjez prekinuo je Matoru jer smatra da pokušava da manipuliše sa Stefani.

- Matora se sigurno plaši nečega, kad god je osetila da Stefani ima nešto da kaže obraćala joj se nasamo - rekao je Munja.

- Druže, od tebe nisam mogla da dođem na red. Jednom sam došla da je probudim, vidim da ti je prenela kako sam je budila i normalno da neću da joj kažem: "Ustaj da pričamo", mi treba da pričamo posle svega - govorila je Matora.

- Ja mogu da je branim kao majku svog deteta - dodao je on.

- Jedina osoba koja ovde manipluliše je Munja prema Stefani. Ako ti ne želiš da komentarišeš, ne vidim šta je problem da sednem sa njom posle dva dan? Ja sam osetila potrebu, a nisam je vijala kao što si je ti vijao. Vi ne pričate o detetu, vi treba da budete zajedno. Otišla sam da je probudim jer sam bila nestrpljiva. Očigledno sa njom ne mogu da pričam više, neću da joj prilazim i pričaću emisiji. Ispod časti mi je da je Munja brani. Stefani meni ne drži u šaci, volela bih da ona ispriča i sve i za raskid. Neka kaže, neka ispljune šta ima - pričala je Matora.

- Ona je ovde ušla i spuštala loptu da imam pravo da joj kažem sad hoću, a sad nemam. Sve je bilo bajno i sjajno, a sad saznajemo da je bila policija i to dok je moje dete bilo u stomaku. Njoj je lagana priča jer je ostala bez mleka - rekao je Munja.

- Hoće da me s*ru i da me j*bu sa strane. Sad sam ja krva što je mene moja kuma prijavila za nešto što ne postoji? Ko je pretresao? Šta je njoj bilo? Ja sam bila u gaćama kad su zvonili na vrata, četvoro ljudi... Rekli su da imaju nalog za pretres za ucenu i lažiranje dokumenata. Nije bilo to kao "ruke dole" - vikala je Matora.

- Ona njoj ne da priča malo više sa mnom.

