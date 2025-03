Napeto na samom početku emisije!

Na samom početku emisije ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju razgovor Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić, prilikom čega mu je priznala da joj smeta odnos njene bivše devojke Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević. Voditelj Milan Milošević dao je reč Dragani odmah nakon odgledanog video-snimka.

- Ja Stefani ne mrzim. To što ona mene ne podnosi, to je njena stvar i njeno pravo. Ne znam zbog čega me ne podnosi. Matora i ja se družimo, lepo nam je, tako će i ostati - kazala je Dragana.

- Čujem da Stefani i Munja pričaju o meni, slobodno neka i nastave. Dragana i ja smo se dodatno zbližile. To nije zbog Stefani, prirodno se to desilo. Da nije Stefani ovde ušla, mi bi bile još bliže, nego što smo sad - kazala je Matora.

- Ljubomorna sam i sujetna. Ja znam kako se osećam, imam pravo na to - dodala je Stefani.

- Ne volim to kada ona govori da sam ja ljubomorna na Munju, kako ja ne mogu da podnesem jer oni pričaju. Slobodno neka pričaju o meni. Ona pokazuje sama sve, kakava je zapravo - rekla je Matora.

- Zbog čega ti smeta Dragana? - upitao je Milan.

- Nije iskrena. Ona je folirant. Pored Matore je samo da bi imala priču - kazala je Stefani.

- Stefani je veoma osvetnički nastrojena. Mislim da Matora nije imala prave emocije prema njoj. Da je nešto osećala, ne bi se ovako ponašala. Kod Stefani je primetno da nije ravnodušna - kazala je Jelena.

- Da, tako je. Jesam ravnodušna. Ohladila sam se, nikada hladnija nisam bila - dodala je Matora.

Autor: S.Z.