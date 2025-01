Neverovatno je šta prebacuješ: Karić i Stefanović istakli da je Milovan najveće ZLOPAMTILO, pa otkrili i zbog čega! (VIDEO)

Napeto na samom početku!

Učesnici Elite danas biraju najveće zlopamtilo u Eliti. Prvi je svoj sud dao Raško Mladenović.

- Na prvom i drugom mestu su Stanić i Slađa. Ogorčeni su na Aneli, to je evidetno. Stalno se vraćaju na to šta im je, kako oni kažu uradla. Na trećem mestu je Terza, koji je zlopamtilo u slučaju sa Sofijom - kazao je Raško.

- Raško, ti si veliko zlopamtilo. Neverovatno je šta prebacuješ. U redu je da si zlopamtilo, govorim o odnosu sa Aleksandrom, ali mi nije jasno da dokle to ide. Na drugom mestu je Bebica, on pamti apsolutno sve i vrati duplo. Na trećem mestu je Kadra, koji je zlopamtilo, ali strpljivo čeka trenutak da to i pokaže - istakao je Karić.

- Milovan je na prvom mestu. Umesto da je tražio oproštaj od žene, on ovde želi da se prepucava sa Aleksandrom. Na drugom mestu je Peja, a na trećem Sofija - kazao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.