To je žena zbog koje si sve uradio: Đedović raspalio paljbu po Terzi, on priznao zašto je Sofiju ponizio malim budžetom! (VIDEO)

Haos na samom početku večerašnje emisije!

U toku je emisija "Izbor potrčka". Voditelj Milan Milošević na samom početku noći dao je priliku takmičarima "Elite" da komentarišu današnju podelu budžeta ovonedeljnog vođe Borislava Bore Terzića.

Prvi je komentarisao Marko Đedović.

- Mislim da sve radi da ne bi bio NN. Mislim da pokušava da promeni Miličinu odluku. Mnogi ljudi su malo ublažili stav. Sofiji je dao mali budžet, meni je to van svake pameti. Ja sam njega pitao samo da li iz sprdnje radi te stvari, vidi se da na silu to radi. Stvari su se dešavale tri meseca, ne može da se prosvetli za jedan dan. Jedna stvar je očinstvo, a druga povređenost Milice kao žene. Milica je nastupala kao povređena žena, samo što je mnogo puta koristila trudnoću. Videli ste moje i njene razgovore kad se smejemo kako koju kosku baci, a sva sreća pa to nije pušteno - govorio je Marko.

- Šta god da sam podelio bilo bi da osećam nešto. Nije mi žao što sam joj dao 3000 jer sam time dao do znanja da sam završio taj odnos. Lukine suze na nominacijama, a ona se tu smeje. Šta god da ja kažem ništa ne valja. Ja da sam joj dao 5000 bilo bi da i dalje nešto osećam - dodao je Terza.

- Pa i da su rekli to je žena zbog koje si sve uradio - rekao je Đedović.

- Znam kako bi se komentarisalo da sam joj dao 5000, boli me uvo - odbrusio je on.

- Mora da imaš m*da za mene stvari u životu. Je l' sam te ja gurao da budeš sa njom dok sam bio napolju? - pitao je Marko.

- Neću da budem sa njom - vikao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić