AKTUELNO

Zadruga

Živim za taj dan: Aneli priželjkuje vrelu akciju Janjuša i Kačavende! Milena upalila vređalicu, Alibaba skočio da brani bivšu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zašto se raspituješ okolo o potencijalnoj vezi Janjuša i Milene ako te on ne zanima? -

- Zanima me Milena i jedva čekam da se kr*snu. Ljudi koji me znaju znaju da jedva čekam to i da živim za taj dan. Imaće veliku podršku - rekla je Aneli.

pročitajte još

Bebica dobio šamar realnost: Od Filipa saznao da od početka Elite 9 flertuje sa Teodorom, razotkrivena sva njihova TAJNA DEŠAVANJA! (VIDEO)

- Razumem jer gleda stvari iz svojih cipela, a ja takve stvari nikad ne bih dozvolila - dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si videla? - pitao je Janjuš.

- Mrš - odbrusila je Aneli.

pročitajte još

Anđelo, Ivan ili Janjuš? Spisak udvarača Aneli Ahmić sve duži, ona otkrila ko joj se stvarno dopada! (VIDEO)

- Luka, da li je tebi ovo normalno? - pričao je Janjuš.

- Ne zanimaš me ti, shvati to - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što te ja zanimam? - pitala je Milena.

- Zanima me jer si dr*lja i želim da budeš j*bana - rekla je Aneli.

- Ja čekam da odj*beš Luku, pa da vidimo ko će biti treći koji će da te j*be, pa da gutaš tablete - govorila je Milena.

- Milena, ja sam sad tu nemoj da uzimaš moje dete u usta. Da li je ona uzela tvoje dete u usta? Ne uzimaj ime Nora u usta - govorio je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

''URSULA ELITE 8'' UPALILA VREĐALICU! Žestoko udarila na Aleksandru, nazvala je KLEPTOMANKOM, Ivanija pred svima PLJUNULA Luku (VIDEO)

Zadruga

Prodao bi sve: Mina shvatila da ju je Alibaba samo koristio, rešila da ga precrta za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

KARAMBOL U SPAVAĆOJ SOBI! Obezbeđenje napravilo živi zid, pljušte gnusne uvrede između Kačavende i Miljane (VIDEO)

Domaći

Ponovo napravio haos! Kandidatkinja odabrala Karleušu za mentora, Desingerica skočio kao oparen: Pakao brate! Si ti normalna?! (VIDEO)

Zadruga

'Ti si oprala sve kur*etine ovog rijalitija' Milovan nikad žešće udario po Aleksandri, Ivan skočio da je brani: Ona otkad je sa mnom, BOLJA JE! (VIDEO

Zadruga

Sevaju prozivke na sve strane: Stanić opet napao Aneli, Rajačić joj skočio u odbranu (VIDEO)