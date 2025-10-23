Živim za taj dan: Aneli priželjkuje vrelu akciju Janjuša i Kačavende! Milena upalila vređalicu, Alibaba skočio da brani bivšu! (VIDEO)

Haos na sve strane!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zašto se raspituješ okolo o potencijalnoj vezi Janjuša i Milene ako te on ne zanima? -

- Zanima me Milena i jedva čekam da se kr*snu. Ljudi koji me znaju znaju da jedva čekam to i da živim za taj dan. Imaće veliku podršku - rekla je Aneli.

- Razumem jer gleda stvari iz svojih cipela, a ja takve stvari nikad ne bih dozvolila - dodala je Milena.

- Šta si videla? - pitao je Janjuš.

- Mrš - odbrusila je Aneli.

- Luka, da li je tebi ovo normalno? - pričao je Janjuš.

- Ne zanimaš me ti, shvati to - rekla je Aneli.

- Što te ja zanimam? - pitala je Milena.

- Zanima me jer si dr*lja i želim da budeš j*bana - rekla je Aneli.

- Ja čekam da odj*beš Luku, pa da vidimo ko će biti treći koji će da te j*be, pa da gutaš tablete - govorila je Milena.

- Milena, ja sam sad tu nemoj da uzimaš moje dete u usta. Da li je ona uzela tvoje dete u usta? Ne uzimaj ime Nora u usta - govorio je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić