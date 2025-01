'Ti si oprala sve kur*etine ovog rijalitija' Milovan nikad žešće udario po Aleksandri, Ivan skočio da je brani: Ona otkad je sa mnom, BOLJA JE! (VIDEO)

Haos na sve strane!

Milan Milošević je sledeće pitanje pročitao Aleksandri Nikolić.

- Kažeš da ti je trebala samostalnost i sloboda, onda ulaziš u odnos sa Ivanom gde počinješ da pričaš i misliš kao on, pa i da se ponašaš odvratno kao on, pritom ne smeš da pisneš od njega. Kakva je to sloboda, još si u većem kanalu - glasilo je pitanje.

- Ne, samo se potrefilo da mislim isto kao on. Ja najviše delim sa njim mišljenje i pre nego što sam ušla s njim u bilo šta. Ne manipuliše sa mnom i ne uskraćuje mi bilo šta, samo mu kažem da me pusti da se izlajem - rekla je Aleksandra.

- Nije bitno šta se kaže, nego ko kaže...Meni je jako žao što je ona slepa i toliko glupa i da nije svesna nekih stvari, ali polako, vreme će da joj pokaže. Ljubiš nju u diskoteci, pa gledaš u Jelenu i Uroša - rekao je Milovan.

- To isto kao kada si ti od mene išao kod žene - rekla je Aleksandra.

- Nisi mi ti bila dovoljna - rekao je Marinković.

- Aleksandra i ja smo jedno drugo uhvatili da isto mislimo i što više smo kontali da isto mislimo, eto. Mislim da je Aleksandra čak i bolja, jer ako se setim početka, imala je fenomenalne komentare, a sada je super komentator. Doduše, sada je fokusirana na odnos sa Milovanom koji je došao da je ukanali - rekao je Ivan.

- Koliki ste istomišljenici, videli smo kada je pričao ovde o tebi i o Jeleni... Ti si oprala sve kur*etine ovog rijalitija. Jelena je gospođetina za tebe! - rekao je Milovan.

- Meni su se muškarci zgadili, ja sam uvek posesivna i ne verujem nikome i onda preterujem - rekao je Ivan.

- Klip iz šestice sa Poršelinom i to, on čovek ništa ne radi slučajno. Ja se sećam kao juče i on okrene priču da je salata slučajno - rekao je Milovan.

- Meni nije jasno, ako misliš da je ona gad i da je ovakva i onakva, tebi onda ova priča treba da godi, da pustiš da je ukanali do kraja ako to misliš - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić