Skandal! Rajačić ušao u crveno, pa udario Kačavendi na sinove i smrt majke: Slali su mi šta si... (VIDEO)

Haos na sve strane!

Tokom odgovaranja na pitanje Milice Dugalić, Uroš Rajačić je žestoko zaratio sa Milenom Kačavendom.

- Sinovi ne pričaju s tobom, go*no bre matoro! Slali su mi što ne piju u rijalitiju, šta se desilo na sahrani njene majke i zašto sinovi ne pričaju sa njom? - rekao je Rajačić.

- Šta je sa sinovima, da čujem? - rekla je Kačavenda.

- Sve si punija sujete jer si go*no ljudsko - rekao je Uroš.

- Ja sam bio kod nje kući gde su bili i sinovi, vi ne znate šta pričate ovde, smešni ste - dobacio je Đedović.

- Juče sam na žurci video kako si jako oštro iskomentarisao Gruju, zanima me šta misliš o Gruji i svemu ovome što on radi - pitao je Uroš.

- Iznervirao sam se kada je uzeo mikrofon, nakon svega što je ovde uradio, što se pomirio sa Mimom. Ne mogu više ni da ga slušam, do skoro mi je bio jedan od boljih pevača, ali mi je taj njegov postupak srozao Gruju i iskreno, ne želim više da ga čujem - rekao je Karić.

- Da li ti je žao nečega što si radila ovde, da li smatraš da je nakon svega što si prošla ovde normalno da neke stvari opet radiš - pitao je Karić Miljanu.

- Ne intresuje me kako me gledaju ovi ljudi, ne smatram da je u redu moje ponašanje, polupana sam totalno i ne zanima me ništa više - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić