Trese se Bela kuća! Kačavenda i Aneli u brutalnom ratu, puče još jedno prijateljstvo u Eliti: Ti si jedna kanturina i babetina (VIDEO)

Haos na sve strane!

U emisiji "Gledanje snimaka" došlo je do brutalne svađe između Milene Kačavende i Aneli Ahmić.

- Ne sviđa mi se ništa od ove priče, Ena je u ovom trenutku u pravu. Mislila sam kao Anđela do juče, ali mi ovo na klipu ne deluje kao inat. Ako on nju ne interesuje šta ima da joj drži monologe. Ovde se stvari drugačije gleaju, Sandra i Aleksandra ne bi smele zbog Luke da komuniciraju sa Ivanom. Imam utisak da se Aneli sve vreme kroz Peju obraćala Mateji, to je bilo ironično - govorila je Milena.

- Ti ćeš da mi govoriš? To je tvoje mišljenje. Lupate gluposti - rekla je Aneli.

- Po meni Peja pravi pogrešne korake, a ovo za Sandru mi se ne sviđa - dodala je Kačavenda.

- Ja ne smem da komentarišem, a ti smeš da j*beš mame svima. Mateja se izjasnio, ne ide kao on - poručila je Ahmićeva.

- Aneli se upalila i kaže da je komično. Brani Enu koja ju je zvala kantom, a ja sam ti rekla da si kanta jer si sama pokazala. Mateja te je spasao da neupadneš u kantu. Ljutite se na kante, a onda upadneš. Zahvali se Mateji - dodala je Milena.

- Ovo je još gora sezona vređanja, imaš najgori jezik. Najgora si i uvek isto radiš. Ti si jedna kanturina i babetina - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić