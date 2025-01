Naivna je kao francuska sobarica: Kačavenda ZGROŽENA Aleksandrinom pričom, urnisala je za sve pare: Da sam snimala svaki... (VIDEO)

Haos na sve strane!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi prokomentarisala odnos Aleksandre Nikolić i Milovana Minića.

- Milena, čula si jednu, drugu i treću priču, šta je ono što je tebi privuklo pažnju i do kakvih zaključaka si došla - pitao je Darko.

- Važim za nekoga ko mrzi kada se bivši partneri pljuju, čitava priča je degutantna i bljutava. Međutim, Aleksandrina priča je toliko šuplja i smešna, jedva se suzdržavam kada priča, s obzirom na to da šta priča pre Milovanovog ulaska. Mnogo je zauzela kontra stav i pre nego što je počeo da priča i iznosi...To je život, stvari se dešavaju. Očito je da se negde zaljubio i da su bili u tom odnosu. Manje-više te finansije, kao: "Platio je ženi silikone, lagao me je". Naivna je kao francuska sobarica, daj bre nemojte me zaje*avati. Cela priča je odvratna, ona je meni jasna kao dan. Ja ne znam šta se napolju dešava, ali gomila stvari koje ona govori nemaju veze s mozgom. Kaže da će ćerka da joj oprosti, pa da je uradila samo jednu stvar, koju bre jednu stvar?! Rekla je da joj nije kupio auto, a onda je rekla da je prodao njen i dodao para, a večeras da joj je kupio samo auto. Ona kaže: "Ti nisi brinuo o svom detetu", to je trla baba lan da joj prođe dan. Nema potvrdu ničega, njen je nivo inteligencije je mizerija jedna teška. Kada se vratim da je početak priče pre 16 godina, kada se vratimo šta je pričala o bivšem suprugu, pa da je viđala partnera kada je išla u Tetovo, pa tetovaža o kojoj neće da priča...Ova žena niti je glupava, niti je mutava, niti je naivna. Priča o snimanju se*sa mi je van svake pameti, a sada dolazimo do priče da je imala i sa bivšim. Pa čekaj, da sam ja od 27 godine snimala svaki se*s, pa indijska produkcija ne bi stigla da ih naproda do danas - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić