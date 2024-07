Bukti rat: Lejdi Di skočila kao oparena na Ša, on joj uzvratio duplo i potkačio je za starateljstvo, a onda je Matora urnisala Mionu (VIDEO)

Haos na sve strane!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala video klipove koje su imali priliku da vide, a tiču se Igre istine Mione Jovanović i Stanislava Krofaka.

- Mislim da nema kamera da bi se pomirili na keca. Stanislav je neko koga drži ego, sujeta i inat iz toga što ga je javno ponizila i prevarila. Ja sam je pitala: "Je l' bio ozbiljan za svingeraj", Miona je rekla: "Više puta". Meni su to bolesne stvari, meni je to bolesno, meni to nije normalno. Nikad ona nije rekla da on to nije mislio ozbiljno, tako da mi je to bolesno, a što se tiče ovih snimaka i klipova, mislim da Igra istine može da se odradi na drugačiji način. Ovo mi je nepoštovanje prema Ša. Ja verujem da se on ne bi pomirio, možda bi van kamera bio to nekako drugačiji razgovor, ali ne verujem da bi je u životu smatrao za ozbiljno. Mislim da bi se Miona pomirila. - rekla je Maja.

- Idi spremi tikvice, nabila ti devojka rogove i ti sada praviš dramu zbog čipsa. Ponižavaš se, smešan si, to nek ti radi ona što si pričao da ti je tražila da ti to radi - rekla je Lejdi.

- Idi peri dečka bivšeg i kako si dobra majka, pričaj gde ti je starateljstvo - rekao je Aleksić.

- Tebi prodaje priču kako ne može da skine prsten, ona ga stavlja s prsta na prst, smešan si - urlala je Lejdi.

- Mislim da su gledaoci realni, da je trebao taj razgovor da se desi...Mislim da jesam iskorišćena i sve me vuče ka mom stavu da sam tipovana. Mislim da bih bolje prošla da sam ostala sama do kraja i da sam malo precenila situaciju - rekla je Marinkovićeva.

- Je l' tebi teško kada vidiš ovo - pitala je voditeljka.

- Nije mi svejedno, ali ne mogu da kažem da mi je teško. Janjuš i Filip Car su bile moje ozbiljne emocije, a ovo ostalo je bilo sviđanje. Nisam nešto luda - rekla je Maja.

Voditeljka je dala reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi dala svoj sud o situaciji između Ša, Stanislava i Mione.

- Da li je on miran jer misli da ona nema gde više - pitala je Ivana.

- Kada je prvi klip izašao, Nenad je rekao sve što smo mi i videli, samo je njemu dovoljna jedna njena reč. Ovo što radi, ne zna šta će više od sebe, ništa u razgovoru neće uraditi. Ja vidim da nije dobro, on nije dobro. Ti si ovde flertovala, davala mu svojim pokretima i gestikulacijom, ne da bi želela da se pomiriš, nego da bi istog sekunda ostavila Ša. Nebitno da li se Stanislav pomirio sa njom, ona kada joj je titralo u želucu, ona kaže: "Meni je Nenad rekao...". Miona je bila u pravu, svaki put kada povisi ton, on je svaki put prekinuo, ona je nama tada u pušionici rekla da bi ona to uradila i da joj je krivo. Ona je iz sažaljenja sa Nenadom. I to moram da kažem, Maja ne poznaje Stanislava. Ja bih ti je**la mater s vrata, on ovim priča: "Ne mogu da ti pređem preko toga, jer volim i poštujem sebe, a ti to nemaš". Više ne razumem Mionu, ona je kao upijala i razmišljala: "Možda je to tako...", u redu, ona je njega pitala koje je to ludilo mozga, pitaš bivšeg dečka za savet da li je sadašnji dečko...Mene ne zanima ništa što se tiče toga, ja sam se svesno ogradila, ja sam mu rekla da mu samo želim zdravlje - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić