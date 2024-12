Haos na sve strane!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Milovanom Minićem i Aleksandrom Nikolić, podigao je Milenu Kačavendu, kako bi prokomentarisala ovu temu.

- Šta da kažem?! Očekivano je ovo, ja sam i Aleks govorila da očekujem njegov ulazak. Mislim da Marinkoviću nije mesto ovde, njih dvoje treba da razgovaraju. Neke stvari koje Milovan iznosi ovde, znam iz njene priče da su drugačije. Brojne kontradiktornosti su tu, čak je bio i momenat kada je Milovan pozvao da dođem i ja, pa je i rekao da je video da sam i ja bila tu tada. Jedno je pričala, kada sam joj govorila da neke stvari nisu ispravne zbog deteta, sada čujemo suprotno. Meni je govorila da je ona Milovanu dužna za života i da je njeno dete gledao kao svoje. Rekla je: "Kako mogu da prevarim oženjenog čoveka?", a onda posle pet minuta: "Nijednog trenutka ga za četiri godine nisam prevarila". Ivan Marinković komentariše decu ovde, a njemu jedno dete čuva Marija Kulić, drugo Goca Tržan - rekla je Kačavenda.

- Nisam rekao da smo svi obezbedili, nego što je rekao da je ostavila dete i došla da radi šta hoće, rekao sam da ima još majki i očeva koji su ostavili svoju decu - rekao je Ivan.

- Ako je ona svoje dete ostavila ovom čoveku za koga je malo pre rekla da je jedina osoba kojoj je verovala, on...Ne veruješ majici, ostavljaš dečku sa kojim si živela, a sad mama "KVD", kad ti odgovara uzmeš, kada ne odgovara, ne. Ona se brani, bez da je on počeo da iznosi bilo kakve prljavštine. Mnoge stvari ja znam koje je ona govorila, koje su bile pozitivne za ovog čoveka. Ona je rekla da ga je neizmerno volela i da je obećavao da će se razvesti...Unapred se brani, ona sada već govori: "Nemoj da iznosiš prljav veš i ne pominji majku", ako je upletena majka, on mora da govori o određenim stvarima ovde. Ono što čujem, to su stvari o kojima se pričalo. Na kraju dana, ja sam shvatila da je on podržao da ona ovde uđe, zato što je ona insistirala da zaradi svoj novac i da imaju planove za budućnost. Kada sam ti rekla prekjuče za stolom, skočila je i počela da me vređa, a rekla sam joj da ne može da se ograđuje od stvari koje radi - rekla je Milena.

Darko je dao reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Sabotira me Aleksandra jer pričam o njenim nedelima...Šokirala me manđo pasta u pušionici, a on (Ivan), on je najveći gad. Ne treba nikada da dozvolimo da budemo kao ovaj prdež smrdljivi, Ivan Marinković. Hajde što ne zna da misli o svojoj deci, nego ne zna ni da misli o tuđoj deci - rekao je Gastoz.

- Ovo je lična frustracija - rekao je Ivan.

- Nazvao te je ku*avelom, a ti mene šalješ na Tajland, budaletino jedna - rekao je Gastoz Aleksandri.

- Mi smo se smejali kada je ona rekla da njen partner mora da poštuje njeno dete, a ona je izabrala baš Ivana Marinkovića, koji ne gleda ni svoju decu - rekla je Milena.

- Toliko o velikoj Aleksandri, a sada ću šipku da joj donesem. Dvoje došli ovde da se leče od alkohola, a mene šalju na Tajland, sram vas bilo! 40 godina u du*etu, ovaj 50, sram vas bilo, go*na jedna. Hajde ti si glupa pa si glupa, ali ti go*aru jedan, još jednu žensku osobu si unakazio ovde u rijalitiju - rekao je Gastoz.

Autor: Nikola Žugić