Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o Staniji Dobrojević i Asminu Durdžiću, kao i o Asminovim sumnjama da Nora nije njegova ćerka.

- Nisi bila sa Zikom? - pitao je Darko.

- Nisam. Stanije stvarno ne bi bilo da nije mene. Ja je nisam viđala nešto na Pinku, nije bila aktuelna, ispuhala je davnih dana. Smotala je Asmina preko Instagrama. Zamisli kad je ona spala na jednog neznanca sa Instagrama. Ja u Majamiju da živim uživala bih i našla zgodnog, bogatog fubalera. Ona spala na ovog iz Cazima što ima dvoje dece, a nijedno nije priznao - rekla je Aneli.

- Je l' istina da je tvoj otac živeo kako je Asmin pričao? - pitala je Aneli.

- On je bio jedan gospodin - rekla je Aneli.

- Ko je platio sahranu? Umro je kao pas! Pokrali su ga. Ja sam slao Grofici dve hiljade evra da namiri da ne bi ponovo umro - pitao je Asmin.

- On je častan čovek. Iza njega je ostao i novac i nasledstvo. Sahranu je platio moj brat, digao mu je i spomenik. Moj brat je došao sa policijom jer je u tom momentu bio u zatvoru. Imao je priliku da poslednji dan razgovara sa ocem. Poslednja njegova rečenica je bila da želi da čuje sina. Brat ima novca i ima firmu i lokale. otišli smo u lokal i uzeli novac za sahranu - rekla je Aneli.

- Njih tri su ga ubile, dobio je rak zbog ku*vi - rekao je Asmin.

- On nije znao da ima rak, samo je završio u bolnici. On nije živeo u kontejneru, to je sazidano. Imamo zemlju i tu su dolazili vozači koji su radili za njega. U dva apartmana su živeli vozači. Mi smo porodično išli dole i pravili roštilj. Uvek smo pomagali. On nikad nije imao nijednu ženu posle moje majke niti je želeo - rekla je Aneli.

- Ova devojka sve živo laže. Stanija je napravila i mene i nju. Da nije bilo Stanije ne bi bilo ni nje. Ušla je i rekla da joj je Stanija ukrala muža. Mene samo zanima DNK i da li sam ja njen otac - rekao je Asmin.

- Ja sam najkomentarisanija osoba ovde, a Stanija ne - rekla je Aneli.

- Ujutru idemo ja i Aneli na kafu. Otac jeste bio pošten i vredan čovek, ali su ga one uništile. Nek objavi jednu sliku sa njim - rekao je Asmin.

- Došli su iz Goražda i napravili svašta u Dubrovniku - rekla je Aneli.

- Njegova porodica jeste poštena i radna, a one nisu ništa stvorili jer su stoka. Ja sam im sve napravio - rekao je Asmin.

- Norica je bila ćelava bebica. Mislim da je Nora nažalost slika i prilika ove glave. Asmin mi nije sladak, možda bi bio da je bolji čovek. Iz njega je tolika zloba izvirala da ne može nešto lepo da se vidi na njemu. Nadam se da neće ovu građu povući na njega. Samuel je jako sladak dečak - rekla je Aneli.

