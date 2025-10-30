NA STUBU SRAMA! Maja unakazila Aneli zbog NEHIGIJENE nakon intimnih odnosa sa Lukom, Asmin dolio ulje na vatru (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za

Ti si ipak Aneli prešao preko Janjuševih poruka, a da li ćeš preći preko njihovih razgovora u Pabu kao dva zaljubljena terteba?

- Sutra su klipovi pa ću videti. Znam da mi je negde terala inat. Znam da ništa ne bi napravila da igra rijaliti. Preko poruka sam prešao jer je samo mene gledala i imala emocije prema meni - rekao je Luka.

- Ona tera inat na pogrešan način i vređa svog verenika. Vaša veza donosi nesreću i nemir svima oko vas! Oni nemaju pokriće i pravdanje sa njim. Ako izdrže, izdržaće za sebe. Ti Janjuša prizivaš osmehom. Tvoje opravdanje je da ti je on smešan i da ne možeš da se odupreš osmehu - rekao je Mića.

- On je verovao u poruke i kad sam ja govorio tek jer neće da prihvati. I ja sam prelazio, ali posle nikad to nije valjalo. Postoje ljudi koji prelaze preko nekih stvari poput Luke, imaju želudac za to. Ne znam da li je jednom normalnom paru normalno da se posvađaju, a da žena ode i isk*ara se sa drugim. Oni se isk*araju i kao da vide da li je tu kome stalo do koga nakon toga. Ja Luku ništa ni danas nisam slagao. Ona sedi, kezi se, laganica - rekao je Janjuš.

- Ti bi se sad pomirio sa mnom - rekla je Aneli.

Aneli, nazivaš kumu prstavendom, a imali ste vrelu akciju?

- Luka i ja se tuširamo dva puta dnevno, a što se tiče toga, Uroš nas je prekinuo, trajao bi duže - rekla je Aneli.

- Terza mi se smeje kad si to rekla - rekao je Luka.

- Je l' ti neprijatno da gledaš vrelu akciju sa Aneli? - pitao je Milan.

- Možemo i u svingeraj sa Stanislavom - rekao je Asmin.

- On je gospodin i uvek se posle odnosa tušira, a ovo... - ubacila se Maja.

- Mi smo zaspali odmah kad je Uroš ušao - rekao je Luka.

- Imamo novi nadimak divan Aneli DNK, tako da nema poztrebe da osuđuje druge devojke koje to rade. Nemoj da osuđuješ druge za stvari koje ti radiš i imaju veću težinu jer si roditelj - rekla je Maja.

- I ne okupa se - dodao je Asmin.

Autor: A.Anđić